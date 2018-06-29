إيران… هل أصبح التغيير حقيقة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

على وقع طبول الحرب الأميركية المعلنة ضد النظام الإيراني وبرنامجه النووي وتدخلاته في دول المنطقة المحيطة به، عقد في شهر مايو المنصرم ثلاثة عشر حزبا ايرانيا من الشعوب “ غير الفارسية ” اجتماعاً في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث جرى نقاش جدي لبناء جبهة معارضة للنظام الإيراني.

وقدم ممثل حزب كوملة الكردستاني الإيراني بختيار علي يار مداخلة عقب الاجتماع أشار فيها إلى المسائل الرئيسية التي تمت مناقشتها، حيث اعتبر المشاركون ان اللحظة الراهنة لحظة تاريخية، حيث تفهم العالم مدى خطورة النظام الإيراني على شعوبه وعلى شعوب المنطقة، وأن التكليف الذي حصل عليه النظام للتوسع بإيعاز من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من خلال الاتفاق النووي وضخ المليارات في وريد الاقتصاد الإيراني قد سقط.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة 29 يونيو، مؤتمر المقاومة الإيرانية وهي عمليا “الجناح الفارسي” للمقاومة مُطعمًا ببعض الشخصيات الغير فارسية، دون أن يكون لهم أي تأثير فاعل، التغيير في إيران أصبح عنوانا بارزا في النقاشات الداخلية وعلى الأجندة الدولية بتحفظ أوروبي واضح وإنحياز للنظام الإيراني، عبر تجاهل رغبة الشعب الإيراني بالتغيير، والتمسك بالإتفاق النووي.

وتتواجد إيران حاليًا في مفترق طرق، وأي قرار سيتم اتخاذه هذه الفترة ستكون له تداعيات دراماتيكية على الشرق الأوسط، وعلى ما يبدو، فإن هناك بالفعل قرارات يتم اتخاذها حاليًا من وراء الكواليس في إيران، فهي لديها خيارين، إما أن تتخذ قرارًا بتغيير استراتيجيتها إزاء دعم الإرهاب خارج حدودها خاصة فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وتوجيه الميزانية للشعب الإيراني، أو التصعيد بهدف جذب الانتباه لمكان آخر وهو الأرجح، لذلك على قوى التغيير التكاتف والتعاون للعمل على إسقاط نظام ولاية الفقيه، ولذلك موجبات.