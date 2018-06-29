النمر: الاستشفاء بحمامات الرمل يعرض للوفاة بنسبة 20%

عادل الحربي(صدى):

علق الدكتور ” خالد النمر ” استشاري أمراض القلب، اليوم الجمعة، على انتشار مقاطع لأشخاص ينصحون بحمام رملي للأستشفاء وذلك بدفن الجسم كاملا في النفود في عز القايله ودرجة الحرارة تتعدى 50 درجه مئوية.

ونشر ” النمر ” تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قائلًا: ” هذا تصرف خطير لأنه يعرض الشخص للأجهاد الحراري وفقدان السوائل وضربة الشمس التى قد تصل نسبة الوفيات فيها إلى 20% بسبب انخفاض الضغط وتسمم الدمDIC ” .