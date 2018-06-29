  • السبت 30

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. النمر: الاستشفاء بحمامات الرمل يعرض للوفاة بنسبة 20%

النمر: الاستشفاء بحمامات الرمل يعرض للوفاة بنسبة 20%

النمر: الاستشفاء بحمامات الرمل يعرض للوفاة بنسبة 20%
عادل الحربي(صدى):

علق الدكتور ” خالد النمر ” استشاري أمراض القلب، اليوم الجمعة، على انتشار مقاطع لأشخاص ينصحون بحمام رملي للأستشفاء وذلك بدفن الجسم كاملا في النفود في عز القايله ودرجة الحرارة تتعدى 50 درجه مئوية.

ونشر ” النمر ” تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قائلًا: ” هذا تصرف خطير لأنه يعرض الشخص للأجهاد الحراري وفقدان السوائل وضربة الشمس التى قد تصل نسبة الوفيات فيها إلى 20% بسبب انخفاض الضغط وتسمم الدمDIC ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 16 ساعة

والله هول الوصف في حد ذاته رفع الضغط عندي كيف يعني اعرض نفسي لحرارة 50 درجة هذا جنان رسمي

[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 16 ساعة

الله يجازيك كل الخير

[ عدد التعليقات: 10511 ] نشر منذ 14 ساعة

المريض يتعلق “بقشة.
ولكن المشكلة إن بعضهم “مايفكر.. ولا المفروض الكل يعرف أضرار الحرارة.

يوم تشوف تصرفات البعض تحسه يمتلك عقل اللي يتسكع بعز القايلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *