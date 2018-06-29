النمر: الاستشفاء بحمامات الرمل يعرض للوفاة بنسبة 20%
علق الدكتور ” خالد النمر ” استشاري أمراض القلب، اليوم الجمعة، على انتشار مقاطع لأشخاص ينصحون بحمام رملي للأستشفاء وذلك بدفن الجسم كاملا في النفود في عز القايله ودرجة الحرارة تتعدى 50 درجه مئوية.
ونشر ” النمر ” تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قائلًا: ” هذا تصرف خطير لأنه يعرض الشخص للأجهاد الحراري وفقدان السوائل وضربة الشمس التى قد تصل نسبة الوفيات فيها إلى 20% بسبب انخفاض الضغط وتسمم الدمDIC ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 16 ساعة
والله هول الوصف في حد ذاته رفع الضغط عندي كيف يعني اعرض نفسي لحرارة 50 درجة هذا جنان رسمي
تركي[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يجازيك كل الخير
غندورة[ عدد التعليقات: 10511 ] نشر منذ 14 ساعة
المريض يتعلق “بقشة.
ولكن المشكلة إن بعضهم “مايفكر.. ولا المفروض الكل يعرف أضرار الحرارة.
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يوم تشوف تصرفات البعض تحسه يمتلك عقل اللي يتسكع بعز القايلة.