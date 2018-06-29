بالفيديو.. رجال يرقصون في الصلاة دون توجه للقبلة بأحد مساجد مصر
قام بعض الرجال في احتفال صوفي، في مصر، بإثارة غضب شعبي؛ لرقصهم واتباعهم طرق غريبة في الصلاة بأحد المساجد،في محافظة الدقهلية.
ووثق فيديو لحظة قيام المحتفلون بالرقص على أنغام الموسيقى، وقاموا بعد ذلك بالصلاة، وعادوا مرة أخرى للرقص.
وأثار الفيديو غضب ؛ مما دفع مباحث الدقهلية للقبض على عامل المسجد صاحب فيديو الرقص والصلاة دون التوجه للقبلة.
وفي هذا السياق خرج وكيل وزارة الأوقاف المصرية بالدقهلية ليؤكد أن أصحاب الفيديو لا يتجاوزون 12 فردًا ينتمون للطريقة المسلمية ويعيشون على الفطرة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4489 ] نشر منذ 16 ساعة
منسمين الصوفيه عباد القبور
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 16 ساعة
هل أدلكم على عمل تخدمون فيه نفوسكم وأوطانكم
ودينكم
(ربو عيالكم)😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 15 ساعة
صوفيه مشركون ..
.. العياذ باالله ، منهم ومايعتقدون ويعبدون ,,
محمد[ عدد التعليقات: 2502 ] نشر منذ 10 ساعات
الامارات علي المذهب الصوفي بس اشوي من صوفية مصر
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4489 ] نشر منذ 10 ساعات
اخ محمد مافيه مذهب صوفي ولا مذهب شيعي
هؤلاء فرق مارقه تنسب نفسها للاسلام
المذاهب المعروفه والمجمع عليها من اهل الاسلام
هي الاربعة مذاهب
alfahd42[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 7 ساعات
عباطه صوفيه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17765 ] نشر منذ 4 ساعات
هذه حركه يسمونها تنشيط الدوره الدمويه ويعملونها عاده بعد صلاة الفجر وهم فرقه من فرق الصوفيه صاحبة الخزعبلات والخرافه