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بالفيديو.. رجال يرقصون في الصلاة دون توجه للقبلة بأحد مساجد مصر

بالفيديو.. رجال يرقصون في الصلاة دون توجه للقبلة بأحد مساجد مصر
القاهرة(صدى):

قام بعض الرجال في احتفال صوفي، في مصر، بإثارة غضب شعبي؛ لرقصهم واتباعهم طرق غريبة في الصلاة بأحد المساجد،في محافظة الدقهلية.

ووثق فيديو لحظة قيام المحتفلون بالرقص على أنغام الموسيقى، وقاموا بعد ذلك بالصلاة، وعادوا مرة أخرى للرقص.

وأثار الفيديو غضب ؛ مما دفع مباحث الدقهلية للقبض على عامل المسجد صاحب فيديو الرقص والصلاة دون التوجه للقبلة.

وفي هذا السياق خرج وكيل وزارة الأوقاف المصرية بالدقهلية ليؤكد أن أصحاب الفيديو لا يتجاوزون 12 فردًا ينتمون للطريقة المسلمية ويعيشون على الفطرة.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 15 ساعة

صوفيه مشركون ..

.. العياذ باالله ، منهم ومايعتقدون ويعبدون ,,

[ عدد التعليقات: 2502 ] نشر منذ 10 ساعات

الامارات علي المذهب الصوفي بس اشوي من صوفية مصر

[ عدد التعليقات: 4489 ] نشر منذ 10 ساعات

اخ محمد مافيه مذهب صوفي ولا مذهب شيعي
هؤلاء فرق مارقه تنسب نفسها للاسلام
المذاهب المعروفه والمجمع عليها من اهل الاسلام
هي الاربعة مذاهب

[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 7 ساعات

عباطه صوفيه

[ عدد التعليقات: 17765 ] نشر منذ 4 ساعات

هذه حركه يسمونها تنشيط الدوره الدمويه ويعملونها عاده بعد صلاة الفجر وهم فرقه من فرق الصوفيه صاحبة الخزعبلات والخرافه

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