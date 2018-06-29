بالفيديو.. رجال يرقصون في الصلاة دون توجه للقبلة بأحد مساجد مصر

القاهرة(صدى):

قام بعض الرجال في احتفال صوفي، في مصر، بإثارة غضب شعبي؛ لرقصهم واتباعهم طرق غريبة في الصلاة بأحد المساجد،في محافظة الدقهلية.

ووثق فيديو لحظة قيام المحتفلون بالرقص على أنغام الموسيقى، وقاموا بعد ذلك بالصلاة، وعادوا مرة أخرى للرقص.

وأثار الفيديو غضب ؛ مما دفع مباحث الدقهلية للقبض على عامل المسجد صاحب فيديو الرقص والصلاة دون التوجه للقبلة.

وفي هذا السياق خرج وكيل وزارة الأوقاف المصرية بالدقهلية ليؤكد أن أصحاب الفيديو لا يتجاوزون 12 فردًا ينتمون للطريقة المسلمية ويعيشون على الفطرة.