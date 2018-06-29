حريق ضخم بموقع تصوير أفلام ومسلسلات في إسطنبول

أنقرة(صدى):

شهدت منطقة “ باي كوز ” بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، اندلاع حريق ضخم في معمل قديم للأحذية؛ يستخدم لتصوير الأفلام والمسلسلات.

وفي هذا السياق هرع عدد كبير من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق الواقع في الجانب الآسيوي من إسطنبول؛ وفقا وكالة الأناضول التركية.

وواصلت فرق الإطفاء أعمالها لإخماد الحريق، الذي تصاعدت ألسنته بسرعة، بينما لم تعرف أسباب الحريق بعد.