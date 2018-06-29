حريق ضخم بموقع تصوير أفلام ومسلسلات في إسطنبول
شهدت منطقة “ باي كوز ” بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، اندلاع حريق ضخم في معمل قديم للأحذية؛ يستخدم لتصوير الأفلام والمسلسلات.
وفي هذا السياق هرع عدد كبير من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق الواقع في الجانب الآسيوي من إسطنبول؛ وفقا وكالة الأناضول التركية.
وواصلت فرق الإطفاء أعمالها لإخماد الحريق، الذي تصاعدت ألسنته بسرعة، بينما لم تعرف أسباب الحريق بعد.
فهد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 16 ساعة
والله افتكرت انه في سياق الدراما
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 15 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 10511 ] نشر منذ 12 ساعة
😱يادافع البـــلآ.
أهم ششئ طمنونا ع “مُهند خاطف قلوب (المخفات) قصدي العذارى😊
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30026 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يستر على عباده