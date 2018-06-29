بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة حسناء حاولت الهروب من الشرطة
تعرضت فتاة حسناء لسقطة مروعة من سقف أحد المتاجر عندما حاولت الهروب من الشرطة في كندا.
أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة سقوط الفتاة من السقف على الأرفف بطريقة مروعة، وعندما حاولت الهروب وجدت رجال الشرطة في وجهها، حيث سلمت نفسها ونامت على الأرض للقبض عليها.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 17 ساعة
تهرب فين ياقميل ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 16 ساعة
سلاماااااااات ياقمر سلاماااااااات
الي يطاردونك ناس ماتقدر الجمال
طاحت عليهم طوفه😡
alfahd42[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههه اي والله تهرب فين ياجميل