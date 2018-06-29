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بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة حسناء حاولت الهروب من الشرطة

بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة حسناء حاولت الهروب من الشرطة
أوتاوا(صدى):

تعرضت فتاة حسناء لسقطة مروعة من سقف أحد المتاجر عندما حاولت الهروب من الشرطة في كندا.

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة سقوط الفتاة من السقف على الأرفف بطريقة مروعة، وعندما حاولت الهروب وجدت رجال الشرطة في وجهها، حيث سلمت نفسها ونامت على الأرض للقبض عليها.

لمشاهدة اضغـط هنــــا.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 17 ساعة

تهرب فين ياقميل ,,

[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 7 ساعات

ههههه اي والله تهرب فين ياجميل

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