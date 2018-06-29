بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة حسناء حاولت الهروب من الشرطة

أوتاوا(صدى):

تعرضت فتاة حسناء لسقطة مروعة من سقف أحد المتاجر عندما حاولت الهروب من الشرطة في كندا.

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة سقوط الفتاة من السقف على الأرفف بطريقة مروعة، وعندما حاولت الهروب وجدت رجال الشرطة في وجهها، حيث سلمت نفسها ونامت على الأرض للقبض عليها.

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