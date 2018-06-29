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بالصور..أتالانتا الإيطالي يكشف عن أطقم الفريق للموسم المقبل

بالصور..أتالانتا الإيطالي يكشف عن أطقم الفريق للموسم المقبل
ماجد محمد(صدى):

أزاح نادي أتالانتا الإيطالي، الستار عن أطقم الفريق للموسم المقبل 2018-2019.

وشملت أطقم الفريق الإيطالي على 4 تصاميم، كالتالي: ” أبيض وأزرق، أزرق وأسود، أخضر وأسود، سماوي ” .

يجدر الإشارة إلى أن فريق أتالانتا قد أنهي الدوري الايطالي موسم 2017-2018 في المركز السابع برصيد 60 نقطة، ليضمن المشاركة في تصفيات مسابقة الدوري الاوروبي موسم 2018-2019.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله حلو كتير ها الزي هههههههه

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله حلو كتير ها الزي هههههههه

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله حلو كتير ها الزي هههههههه

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله حلو كتير ها الزي هههههههه

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله حلو كتير ها الزي هههههههه

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