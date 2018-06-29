بالصور..أتالانتا الإيطالي يكشف عن أطقم الفريق للموسم المقبل
أزاح نادي أتالانتا الإيطالي، الستار عن أطقم الفريق للموسم المقبل 2018-2019.
وشملت أطقم الفريق الإيطالي على 4 تصاميم، كالتالي: ” أبيض وأزرق، أزرق وأسود، أخضر وأسود، سماوي ” .
يجدر الإشارة إلى أن فريق أتالانتا قد أنهي الدوري الايطالي موسم 2017-2018 في المركز السابع برصيد 60 نقطة، ليضمن المشاركة في تصفيات مسابقة الدوري الاوروبي موسم 2018-2019.
تركي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله حلو كتير ها الزي هههههههه
تركي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله حلو كتير ها الزي هههههههه
تركي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله حلو كتير ها الزي هههههههه
تركي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله حلو كتير ها الزي هههههههه
تركي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله حلو كتير ها الزي هههههههه