بالصور..أتالانتا الإيطالي يكشف عن أطقم الفريق للموسم المقبل

ماجد محمد(صدى):

أزاح نادي أتالانتا الإيطالي، الستار عن أطقم الفريق للموسم المقبل 2018-2019.

وشملت أطقم الفريق الإيطالي على 4 تصاميم، كالتالي: ” أبيض وأزرق، أزرق وأسود، أخضر وأسود، سماوي ” .

يجدر الإشارة إلى أن فريق أتالانتا قد أنهي الدوري الايطالي موسم 2017-2018 في المركز السابع برصيد 60 نقطة، ليضمن المشاركة في تصفيات مسابقة الدوري الاوروبي موسم 2018-2019.