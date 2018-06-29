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” محافظ قلوة ” يرعى حفل معايدة الأيتام وأبناء الشهداء الثلاثاء القادم

” محافظ قلوة ” يرعى حفل معايدة الأيتام وأبناء الشهداء الثلاثاء القادم
حامد العمري(صدى):

يرعى محافظ محافظة قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي بعد مغرب الثلاثاء الموافق 19شوال1439 ، حفل معايدة الأيتام وأبناء الشهداء بقاعة الأندلس .

تقيمه جمعية البر الخيرية تحت شعار ” فرحة عيد وتكريم شهيد ” ، والذي سيتخلله مسابقات ترفيهية ، ومشاهد مسرحية ، وأناشيد إسلامية ، وهدايا قيمة ومسابقة للأيتام وأبناء الشهداء ، والعديد من الألعاب المتنوعة ، بمشاركة مجموعة أشكال وألوان تحت إشراف الأستاذ عبدالله الزكريا.

وقد وجه مجلس إدارة الجمعية الدعوة لكآفة أهالي وزوار المحافظة ، لحضور هذه المناسبة ومشاركة أيتام وأبناء الشهداء هذه الاحتفالية.


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