” محافظ قلوة ” يرعى حفل معايدة الأيتام وأبناء الشهداء الثلاثاء القادم

حامد العمري(صدى):

يرعى محافظ محافظة قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي بعد مغرب الثلاثاء الموافق 19شوال1439 ، حفل معايدة الأيتام وأبناء الشهداء بقاعة الأندلس .

تقيمه جمعية البر الخيرية تحت شعار ” فرحة عيد وتكريم شهيد ” ، والذي سيتخلله مسابقات ترفيهية ، ومشاهد مسرحية ، وأناشيد إسلامية ، وهدايا قيمة ومسابقة للأيتام وأبناء الشهداء ، والعديد من الألعاب المتنوعة ، بمشاركة مجموعة أشكال وألوان تحت إشراف الأستاذ عبدالله الزكريا.

وقد وجه مجلس إدارة الجمعية الدعوة لكآفة أهالي وزوار المحافظة ، لحضور هذه المناسبة ومشاركة أيتام وأبناء الشهداء هذه الاحتفالية.