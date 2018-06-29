باحث فرنسي: تطهير اليمن من الحوثيين نكسة لإيران

فهمي محمد(صدى):

أشار الباحث الفرنسي في مؤسسة دراسات الشرق الأوسط، والمؤسس لمركز تقديم الاستشارات الاستراتيجية، جيرار فيسبير، إلى أن تطهير اليمن من مليشيات الحوثي الإرهابية يمثل نكسة لإيران.

وأضاف ” جيرار ” في تقرير له في إحدى الصحف الفرنسية ، تحت عنوان ” معركة تحرير الحديدة.. المعركة ما قبل الأخيرة ” ، أن المجتمع الدولي يتعامل بإزدواجية مع الخطر الإيراني، قائلًا : ” في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي القوات الإيرانية وحلفاءها من الانسحاب من سوريا، يغض الطرف عن أيادي إيران التي تسيطر على ميناء الحديدة، والداعمة ميليشيا الحوثي في السيطرة على اليمن “.

و أوضح الباحث الفرنسي أن المعركة الأخيرة هي العاصمة اليمنية صنعاء، وتطهيرها بالكامل من ميليشيا الحوثي.

وعن الحديدة قال : ” استرداد مدينة الحديدة بالكامل مسألة وقت ” ، مشيرًا إلى أنه من المستحيل أن تستطيع الميليشيا الحوثية، حتى مع دعم إيران، الاستمرار في الحرب طويلاً، بعد أن أصبحت غير قادرة على مواجهة التفوق العسكري والتقني للقوات العسكرية للتحالف العربي، حسبما ذكر.

وتابع : يجب تتويج تلك الانتصارات العسكرية بالعمل السياسي والدبلوماسي للتوصل إلى حل سياسي بتطهير صنعاء من الميليشيا، وتسليمها إلى الحكومة اليمنية، وحال فشل تلك المفاوضات فستكون هذه المدينة هي المعركة الأخيرة بعد الحديدة “.