وفاة شخص وإصابة إثنين إثر حادث تصادم 3سيارات بحائل

علي العنزي(صدى):

لقي شخص مصرعه وأصيب أثنين أخرين، اليوم الجمعه ؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات على الدائري الشمالي بحائل.

وفي التفاصيل تصادم 3 سيارات من نوع ” هايلكس وكابرس وسوناتا ” ، على الدائري الشمالي مقابل منتزه الامير سعود بن عبدالمحسن بمدينه حائل، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة أثنين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الجهات المختصة الحادث.