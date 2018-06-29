وفاة شخص وإصابة إثنين إثر حادث تصادم 3سيارات بحائل
لقي شخص مصرعه وأصيب أثنين أخرين، اليوم الجمعه ؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات على الدائري الشمالي بحائل.
وفي التفاصيل تصادم 3 سيارات من نوع ” هايلكس وكابرس وسوناتا ” ، على الدائري الشمالي مقابل منتزه الامير سعود بن عبدالمحسن بمدينه حائل، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة أثنين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
وباشرت الجهات المختصة الحادث.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49397 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب ,,
نوير[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم اشفي المصابين وارحم من توفى