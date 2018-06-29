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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة شخص وإصابة إثنين إثر حادث تصادم 3سيارات بحائل

وفاة شخص وإصابة إثنين إثر حادث تصادم 3سيارات بحائل
علي العنزي(صدى):

لقي شخص مصرعه وأصيب أثنين أخرين، اليوم الجمعه ؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات على الدائري الشمالي بحائل.

وفي التفاصيل تصادم 3 سيارات من نوع ” هايلكس وكابرس وسوناتا ” ، على الدائري الشمالي مقابل منتزه الامير سعود بن عبدالمحسن بمدينه حائل، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة أثنين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الجهات المختصة الحادث.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 49397 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحم من مات ويشفي من اصيب ,,

[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم اشفي المصابين وارحم من توفى

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