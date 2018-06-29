” السعودية للكهرباء ” توضح حقيقة حظرها للمتابعين على ” تويتر “

علي القحطاني (صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الجمعة، حقيقة قيامها بحظر متابعين لها على حسابها الرسمي عبر ” تويتر “.

وقالت الشركة في تغريدة لها : ” تود السعودية للكهرباء : ” التوضيح بأنه لا صحة لما يتداول عن قيامها بحظر أي من المتابعين عبر حسابها على تويتر “.

وتابعت : ” وتؤكد في الوقت ذاته أنها تستقبل بكل ترحيب كافة استفسارات مشتركيها عبر 9 قنوات اتصالية على منصات التواصل الاجتماعي تسعى من خلالها للانفتاح والتواصل مع مشتركيها بصورة أفضل ” .

يجدر الإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت شكاوى عديدة من المواطنين ؛ بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، وأوضحت الشركة أنها ترحب بكافة الشكاوى وستعمل على علاجها .