” السعودية للكهرباء ” توضح حقيقة حظرها للمتابعين على ” تويتر “
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الجمعة، حقيقة قيامها بحظر متابعين لها على حسابها الرسمي عبر ” تويتر “.
وقالت الشركة في تغريدة لها : ” تود السعودية للكهرباء : ” التوضيح بأنه لا صحة لما يتداول عن قيامها بحظر أي من المتابعين عبر حسابها على تويتر “.
وتابعت : ” وتؤكد في الوقت ذاته أنها تستقبل بكل ترحيب كافة استفسارات مشتركيها عبر 9 قنوات اتصالية على منصات التواصل الاجتماعي تسعى من خلالها للانفتاح والتواصل مع مشتركيها بصورة أفضل ” .
يجدر الإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت شكاوى عديدة من المواطنين ؛ بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، وأوضحت الشركة أنها ترحب بكافة الشكاوى وستعمل على علاجها .
تود #السعودية_للكهرباء التوضيح بأنه لا صحة لما يتداول عن قيامها بحظر أي من المتابعين عبر حسابها على تويتر، وتؤكد في الوقت ذاته أنها تستقبل بكل ترحيب كافة استفسارات مشتركيها عبر 9 قنوات اتصالية على منصات التواصل الاجتماعي تسعى من خلالها للانفتاح والتواصل مع مشتركيها بصورة أفضل. pic.twitter.com/xu9ih62Tcz
— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) June 29, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 17 ساعة
طيب ,,
فهد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 17 ساعة
نتمنى علاج الازمة وحلها في اقرب وقت
ليس لدينا مشكلة مع زيادة الفاتورة بخصوص المكيف ولكن يجب قراءة الاستهلاك بشكل صحيح
نوير[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 17 ساعة
نبغي نشوف حدا منكم وجها لوجه حتى نفهم على بعض
فيصل[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 17 ساعة
معك حق اخ نوير نريد اتصال مباشر حتى نتواصل سويا
نهى[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 17 ساعة
نعرف انكم تشاهدون تعليقاتنا ولكننا نريد تعليقاتكم على ما نتحدث عنه من تجاوزات
الجوهرة[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 17 ساعة
نرجو معالجة فروق الاستهلاك والفواتير اذا سمحتم
والا اذا نقص المصروف حقي ما راح افوتها هههههههههههه
تركي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 17 ساعة
احنا ما يرضينا يروح عنك المصروف اختى جوهرة ههههههههه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1477 ] نشر منذ 17 ساعة
يعني ملقاط وغيره يفتري عليكم لما قال انكم حضرتموه….ترى تكذيب الرجال أقبح من ألف ذنب
.. قولو انكم رفعتوا الحضر وانه كان بسبب الفراش اسعد بليله عداد
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2290 ] نشر منذ 17 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم فواتير الكهرباء هذا الشهر غير طبيعية ومرتفعة جدا ومبالغ بها اكيد في الموضوع شي غامض اما عطل او سرقة او نصب واحتيال…..
ابو طيف[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 17 ساعة
والله اذا حد كان بيعمل شئ مشين ما في مانع من حذفه هي اولا واخيرا حساب مؤسسة
qlq[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 17 ساعة
hh
الله يعين ياكهروبة
تم تشغيل كل شي بالبيت حتي الميكرويف
نشوف كم الفاتورة الجاية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 16 ساعة
ياويلكم من الله
أكلتوا أموال الغلابا
باالباطل
أنا ماكنت بصدق لولا أن فاتورةالكهرباء
نزلت لي وأنا أدري كم أستهلك
وأدري كم أدفع كل شهر
عليكم باالعافية ياشركة الكهرباء
كلو محد قال لاتاكلون
لكن بلتي هي أحسن
الشرع أمرنا حتى نريح الذبيحة إذا ذبحناها
وهي حيوان
وحن بني آدم
وذبحتونا على غير قبلة
حسبي الله ونعم الوكيل
بعدين ممكن سؤال
قاريء العدادات حقت الكهرباء
وش فيهم منتشرين عند كل عداد اليوم يعيدون القراءة
حسيتو بخطأكم
طيب رجعو لنا دراهمنا الي زودتوها علينا
ولا خلاص
راحت علينا🤔
مؤدب[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 16 ساعة
كرهت شي اسمه كهرباء يعني يانموت حر أو ندفع بالقوة الجبرية والظلم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 15 ساعة
يوم28يونيو عام2018م
هذا يوم مابينساه الشعب السعودي كله
على مر التاريخ
يوم أستيقظ فيه المواطنين والمقيمين
على فواتير وأسعار غير طبيعية
يوم تلقى فيه الناس ضربه موجعه ومؤلمه وقوية
خصوصآ الفقراء والحريم الضعوف
الي لاحول لهم ولاقوة
من شركة الكهرباء
اليوم قبل الفجر رحت أسدد في الصراف الي في الشوقية
لقيته مطفي جميع اللمبات فاالعماره على غير العادة
والي كان يشغل مكيف صار يكتفي باالمروحة
وصارت الفواتير حديث الناس والشغل الشاغل
للمجتمع كله
خافوا الله ياعالم
ترى أصابعك مهي سوى
الناس هذيلن الي شخطتوهم بالمبالغ هذي
فيهم الفقير وفيهم الضعيف والأرملة وإيتام
وخير ياطير وش الي زاد في مكائن الكهرباء
علشان ترفعون الأسعار لهذي المستويات
الي كسرت ظهور الناس
ياشركة الكهرباء
وياحمود الغبيني
ترى الناس مغبونه
إذا ماعندك خبر
ولاتأمن يدعون عليك
راجعوا حساباتكم وخافوا الله في الضعوف.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يعين ان شاء الله أزمة ويتعدي
زين العابدين[ عدد التعليقات: 2290 ] نشر منذ 15 ساعة
الله لايوفقهم الله لايربحهم الله لايجزاهم خير
معلمة[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 8 ساعات
الله المستعان ويكون بعون كل محتاج ومتضرر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17765 ] نشر منذ 5 ساعات
حسب تصريحات احدهم يقول انه تم اضافة 420 ريال على الفاتوره السابقه ابتداء من هذا الشهر