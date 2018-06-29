رجل فقد جزء من جسده ليكمله تعلق روحه بالله

متابعات(صدى):

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورة تقشعر لها الأبدان لشخص فقد جزء من جسده وهو ساجد يؤدي الصلاة، فلم يعيقه مرضه أو يحوله إلى ناقم بل زاده تقربًا إلى الله وحرصًا على أداء فرائضه وليس فقط في المنزل بل في المسجد لتتضاعف حسناته.

يأتي ذلك في الوقت الذي خلت فيها بيوت الله من الأصحاء الذين تنمعوا بكل نعم الله دون مايؤدوا واجبتهم تجاه الله.