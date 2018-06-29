بالفيديو.. فرج الطلال يتفاعل مع تكريمه بالطائي رغم مرضه

نواف السالم(صدى):

إحتفى نادي الطائي، اليوم الجمعة، في احتفالية كبيرة بـ الرياضي فرج الطلال، الملقب بـ ” الشامل ” .

وأدى ” الطلال ” رقصة مع الحضور، تفاعلًا منه مع التكريم رغم مرضه، ومعبرًا عن سعادته بالحفل.

ويعد فرج الطلال، ظاهرة رياضية واجتماعية، صنع لنفسه شعبية جارفة، بسبب مواهبه المتعددة.

بدأ ” الطلال “، أحد أبناء حائل، العمل في المجال الرياضي منذ أكثر من 40 عامًا، بدأها باللعب في فريق أشبال الهلال حين كان طالبًا في معهد التربيّة الرياضيّة، ثُم تدرّب بنادي الشباب، إلى أن إلتحق بنادي الطائي في مدينته حائل.

أطلق على اللاعب صفة ” الشامل “، حيث شارك في عدة ألعاب منها كرة القدم، والطائرة، واليد، والسلة، وألعاب القوى.