من أعماق بحر العقبة نادي الشباب يوجه رسالة لتركي آل الشيخ
في لافتة رائعة ومختلفة، وجه نادي الشباب الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة؛ من تحت أعماق البحار.
وحمل غواص لافتة يكتب عليها : ألف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه المتواصل لإدارة نادي الشباب بقيادة الرئيس أحمد العقيل.
وخًتمت اللافتة : ” من أعماق بحر العقبة تحية لكم ” .
يجدر الإشارة إلى أن أخر الصفقات لنادي الشباب بدعم تركي آل الشيخ تمت أمس؛ حيث تعاقد الشباب رسميًا مع النجم الروماني بوديسكو لمدة 3 مواسم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 18 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂
الله يسعدهم😂😂😂😂
نوير[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 18 ساعة
والله فكرة حلوة البركة بالشباب