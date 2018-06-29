من أعماق بحر العقبة نادي الشباب يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

نواف السالم(صدى):

في لافتة رائعة ومختلفة، وجه نادي الشباب الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة؛ من تحت أعماق البحار.

وحمل غواص لافتة يكتب عليها : ألف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه المتواصل لإدارة نادي الشباب بقيادة الرئيس أحمد العقيل.

وخًتمت اللافتة : ” من أعماق بحر العقبة تحية لكم ” .

يجدر الإشارة إلى أن أخر الصفقات لنادي الشباب بدعم تركي آل الشيخ تمت أمس؛ حيث تعاقد الشباب رسميًا مع النجم الروماني بوديسكو لمدة 3 مواسم.