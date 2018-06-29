بالصور: أول ظهور للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

تونس (صدى):

خرج الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ، بعد فترة غياب طويلة عن الأنظار،للظهور مجددًا أثناء تواجده في جدة.

وظهر ” بن علي ” في عدد من الصور أثناء لقاؤه بصابر الحمروني، حيث أعرب الرئيس التونسي الأسبق خلال اللقاء عن رغبته في العودة إلى تونس والمثول أمام القضاء؛ لمحاكمته بشرط أن تجرى وفق المعايير العادلة ودون خلفيات سياسية.