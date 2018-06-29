بالصور: أول ظهور للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي
خرج الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ، بعد فترة غياب طويلة عن الأنظار،للظهور مجددًا أثناء تواجده في جدة.
وظهر ” بن علي ” في عدد من الصور أثناء لقاؤه بصابر الحمروني، حيث أعرب الرئيس التونسي الأسبق خلال اللقاء عن رغبته في العودة إلى تونس والمثول أمام القضاء؛ لمحاكمته بشرط أن تجرى وفق المعايير العادلة ودون خلفيات سياسية.
فهد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 18 ساعة
هلا وغلا والله
وين كنت اختفيت
فيصل[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 18 ساعة
مستحيل تعمل هيك
لانك عارف انهم راح يحبسوك ع الاكيد
فهد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 17 ساعة
مؤكد هذا الكلام هراء لوين بده يرجع
نوير[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 17 ساعة
بظن اذا عملتم تسوية مالية بترجع ما راح يمنعوك
تركي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 17 ساعة
واذا حاكموك وطلعت مذنب شو بتساوي ما في مفر وقتها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 17 ساعة
موفق ,,
الجوهرة[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 17 ساعة
على شو موفق اخي ابو محمد ما فهمت ؟
يعني بتنصحه يرجع ولا ما يرجع ههههههههه
نهى[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 17 ساعة
من الواضح ان صحتك جت على الهرب يا زين
ابو طيف[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 17 ساعة
شفلك شي محامي حويط بيطلعك منها وتعود على بلدك تنزل الدورة الجاية في الانتخابات ههههههههههههه
ناصر[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 17 ساعة
يازين هربت وين ههههههههههههههه
qlq[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 17 ساعة
التوفيق للجميع
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 15 ساعة
عاش من شافك😂😂😂😂
عبدالله[ عدد التعليقات: 882 ] نشر منذ 15 ساعة
بسبب جبنك وهروبك بدأ الدمار العربي.
والان تبغى ترجع! ليش؟ علشان تحكم وتهرب مره ثانيه، وتدخل المنطقة في خريف عربي جديد؟
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2597 ] نشر منذ 14 ساعة
أيا كانت أخطائك فأنت على عجرك وبجرك وكل مساوئك كنت خيرا ممن خلفك ,وظفرك في رقابهم جميعا, فقد كانت تونس الخضراء اسم على مسمى واحة الأمن والسلام والمحبة , الى أن وصل زعيط ومعيط ونطاط الحيط الى سدة الحكم وحشروا أنوفهم فيما لا يعنيهم وضربو مثلا في غاية السوء انتشر في دول اخرى وادى الى خراب ودمار وقتل وتخريب غير مبرر ايا كانت الاسباب وصارو مصدر قلق وازعاج للعديد من الدول . ابقى حيث انت على الرحب والسعة فمن ستعود اليهم ليسوا اهلا للعدل والإنصاف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 14 ساعة
والله يا اخت الجوهره انا اتمنى التوفيق لجمع المسلمين ,,
,, وابن علي مثله مثل غيره اتمنى له التوفيق في الحل والترحال ,,
,, ولو اني اتوقع ماراح يصير له شي اكثر من سجن فتره ويفرج عنه مع دفع غرامه خاصة في ظل حكومة السبسي ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17765 ] نشر منذ 5 ساعات
التوانسه ما يبون منه الا الاموال اللي عنده وعند زوجته