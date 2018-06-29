نشر : منذ 18 ساعة 2٬103 3 الاخبار المحلية رسميا.. واحة الأحساء موقع تراث عالمي نايف السالم(صدى): أعلنت هيئة السياحة والتراث، اليوم الجمعة، عن تسجيل الأحساء موقعا تراثيا عالميا. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إن الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة يعلن رسميًا تسجيل الأحساء موقع تراث عالمي “. الوسوم:الاحساء, الاحساء_موقع_تراث_عالمي
فهد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 18 ساعة
خبر رائع والله الاحساء تستحق تكون موقعا تراثيا عالميا
نوير[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 18 ساعة
كثير من المواقع ايضا تحتاج إلى أن تكون مواقع تراث عالمية بالمملكة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 14 ساعة
ممتاز ,,