رسميا.. واحة الأحساء موقع تراث عالمي

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة السياحة والتراث، اليوم الجمعة، عن تسجيل الأحساء موقعا تراثيا عالميا.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إن الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة يعلن رسميًا تسجيل الأحساء موقع تراث عالمي “.