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رسميا.. واحة الأحساء موقع تراث عالمي

رسميا.. واحة الأحساء موقع تراث عالمي
نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة السياحة والتراث، اليوم الجمعة، عن تسجيل الأحساء موقعا تراثيا عالميا.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إن الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة يعلن رسميًا تسجيل الأحساء موقع تراث عالمي “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 18 ساعة

خبر رائع والله الاحساء تستحق تكون موقعا تراثيا عالميا

[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 18 ساعة

كثير من المواقع ايضا تحتاج إلى أن تكون مواقع تراث عالمية بالمملكة

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