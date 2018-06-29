بالفيديو والصور.. الجيل الخامس عشر من تويوتا كراون ينطلق في اليابان

طوكيو(صدى):

بعد اطلاق الموديل الرائد سنشري في اليابان, قررت تويوتا اطلاق سيارتها المميزة الفاخرة كراون سيدان في اليابان كذلك والتي استعرضت بموديل تجريبي بنفس الاسم العام الماضي. والسيارة في الجيل الخامس عشر تعتمد على قاعدة البناء TNGA وتم اختبار السيارة على حلبة النوربورجرينج وتوفر أداء وقيادة مثيرة واستجابة مميزة في القيادة وثبات عالي على الطرق.

وستأتي السيارة أطول من السابق مع طول 4.190 متر في عام 2012 وصل في العام الحالي للسيارة الي 4885 مم مع قاعدة عجلات أطول ومساحة خلفية افضل للركاب. وطورت الشركة المقصورة الداخلية بالكامل مع خامات عالية الجودة ومزيد من الرحابة للسائق والركاب ولوحة قيادة تسيطر عليها شاشتين جديدتين واحدة مركزية 8 بوصة وأخرى 7 بوصة للتحكم في المناخ.

وتوفر السيارة تحسن مميز في الايروديناميكية والهدوء في المقصورة بفضل اطار وهيكل جسم السيارة والعزل الصوتي المميز وستعرض كراون الجديدة بثلاث محركات مختلفة تشمل محرك 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 245 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر . كما يتوفر نسختين هايبرد بمحرك 2.5 و3.5 لتر مع محرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون والمحرك الأصغر بقوة 226 حصان والمحرك الأكبر بقوة 359 حصان.

وسيتم فتح باب الحجز على السيارة الشهر المقبل مع تخطيط تويوتا لبيع ما لا يقل عن 4500 نسخة في الشهر.