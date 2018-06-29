  • السبت 30

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. روسية عن عيشها بالمملكة: أحببتها وهي بلد ليس لها نظير

بالفيديو.. روسية عن عيشها بالمملكة: أحببتها وهي بلد ليس لها نظير

بالفيديو.. روسية عن عيشها بالمملكة: أحببتها وهي بلد ليس لها نظير
حمود العنزي (صدى):

روت سيدة روسية تعيش في المملكة، عن تجربتها للعيش على أراضي السعودية برفقة زوجها وأطفالها؛ حيث تسكن بالرياض.

ولفتت السيدة الروسية إلى أنها تعيش في سعادة بالمملكة، مؤكدة أنها أحبت البلد ؛ التي وجدتها مختلفة تمامًا عما سمعته مسبقًا.

وقالت إنها كانت تسمع أنها بلد مغلقة وغير مناسبة للنساء؛ ولكنها وجدت عكس ذلك تمامًا، حيث تعيش بحرية بأمان على أراضيها، وتجدها مناسبة وليس لها نظير.


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 18 ساعة

جميع من يأتي اليها يحبها فهي ارض الرسول الكريم ومسكنه و بها بيت الله الحرام
اللهم احفظها من كل شر وغدر

[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 18 ساعة

بلدنا جميلة وتحتضن كل الفئات والجنسيات ولا ترفض احد ولكنها تحترم الاسس والقواعد

[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 17 ساعة

ابشري باالأمن والأمان ، ماتجديه في بلدك ولا اي بلد آخر ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *