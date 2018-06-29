بالفيديو.. روسية عن عيشها بالمملكة: أحببتها وهي بلد ليس لها نظير

حمود العنزي (صدى):

روت سيدة روسية تعيش في المملكة، عن تجربتها للعيش على أراضي السعودية برفقة زوجها وأطفالها؛ حيث تسكن بالرياض.

ولفتت السيدة الروسية إلى أنها تعيش في سعادة بالمملكة، مؤكدة أنها أحبت البلد ؛ التي وجدتها مختلفة تمامًا عما سمعته مسبقًا.

وقالت إنها كانت تسمع أنها بلد مغلقة وغير مناسبة للنساء؛ ولكنها وجدت عكس ذلك تمامًا، حيث تعيش بحرية بأمان على أراضيها، وتجدها مناسبة وليس لها نظير.