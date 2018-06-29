بالفيديو.. روسية عن عيشها بالمملكة: أحببتها وهي بلد ليس لها نظير
روت سيدة روسية تعيش في المملكة، عن تجربتها للعيش على أراضي السعودية برفقة زوجها وأطفالها؛ حيث تسكن بالرياض.
ولفتت السيدة الروسية إلى أنها تعيش في سعادة بالمملكة، مؤكدة أنها أحبت البلد ؛ التي وجدتها مختلفة تمامًا عما سمعته مسبقًا.
وقالت إنها كانت تسمع أنها بلد مغلقة وغير مناسبة للنساء؛ ولكنها وجدت عكس ذلك تمامًا، حيث تعيش بحرية بأمان على أراضيها، وتجدها مناسبة وليس لها نظير.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 18 ساعة
هلا وغلا😘😘😘
نوير[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 18 ساعة
جميع من يأتي اليها يحبها فهي ارض الرسول الكريم ومسكنه و بها بيت الله الحرام
اللهم احفظها من كل شر وغدر
فيصل[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 18 ساعة
بلدنا جميلة وتحتضن كل الفئات والجنسيات ولا ترفض احد ولكنها تحترم الاسس والقواعد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 17 ساعة
ابشري باالأمن والأمان ، ماتجديه في بلدك ولا اي بلد آخر ,,