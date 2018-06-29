اللواء الدكتور ” المرشدي ” مديراً لشرطة منطقة جازان

نايف السالم(صدى):

أصدر معالي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، قراراً بتعيين اللواء الدكتور مساعد بن منير المرشدي ، مديراً لشرطة منطقة جازان.

وعبر “ المرشدي ” عن سعادته بهذه الثقة، وسائلا الله عز وجل التوفيق والإخلاص في القول والعمل.