اللواء الدكتور ” المرشدي ” مديراً لشرطة منطقة جازان
أصدر معالي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، قراراً بتعيين اللواء الدكتور مساعد بن منير المرشدي ، مديراً لشرطة منطقة جازان.
وعبر “ المرشدي ” عن سعادته بهذه الثقة، وسائلا الله عز وجل التوفيق والإخلاص في القول والعمل.
عاشق الداخلية من ايام تاج راسي رحمه الله أسد السنه[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 17 ساعة
الاستاد نايف السالم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياليت توضح صدر القرار من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز ابن سعود ابن نايف ابن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية أو من معالي مساعد وزير الداخلية
عاشق الداخلية من ايام تاج راسي رحمه الله أسد السنه[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 17 ساعة
الاستاد نايف السالم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياليت توضح صدر القرار من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز ابن سعود ابن نايف ابن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية أو من معالي مساعد وزير الداخلية وشكرا للتوضيح