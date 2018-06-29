بالفيديو.. مواطنون يعربون عن سعادتهم بعد استلام سكنهم الأول ببرنامج ” سكني “

علي القحطاني (صدى):

أظهرت مقاطع فيديو، نشرتها وزارة الإسكان، عدد من المواطنين يتسلمون وحداتهم السكنية ضمن مشاريع برنامج ” سكني ” ، بعدد من المحافظات منها: ” العيينة، والدوادمي، وصبيا ” ، وهم يدلون بآرائهم بشأنها، معربين عن سعادتهم باستلام الفلل المخصصة لهم، وامتنانهم للوطن الذي حقق أحلامهم.

وقال المواطنون خلال المقاطع، أن الفلل التي تسلموها لبت جميع احتياجاتهم، وتم تشييدها في مواقع مناسبة، وبمساحات واسعة، طبقًا لتصميمات متميزة.

وعبر أحد المواطنين عن فرحته باستلامه وحدته الخاصة في إسكان العيينة، مؤكدًا أنه تفاجأ بمساحة الفيلا التي وصلت إلى 500 متر مربع، وبها حوش بمساحة واسعة، في حين أشار آخر، إلى إن قسط الفيلا الخاصة به، والذي يبلغ 2000 ريال، يتناسب مع إمكانياته بشكل كبير.