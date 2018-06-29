بالفيديو والصور.. اندلاع حريق في مركز الأمواه والأهالي يخمدونه بصهاريج

أبها(صدى):

نشب حريق في عدد من المحلات التجارية مركز الأمواه بمحافظة تثليث، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة.

وتسبب عدم وجود مركز دفاع مدني بالأمواه، في التهام الحريق لمكتب عقار بالكامل، وأضرار كبيرة لمحل حلويات وتموينات، فيما بذل الأهال جهودًا كبيرة لإطفاء الحريق بالصهاريج الخاصة بهم.

ويبعد أقرب مركز دفاع مدني عن الأمواه مسافة 40 كم، وهو دفاع مدني بمركز العرين الذي انتقل على الفور إلى موقع الحريق.

وتجددت مطالب الأهالي، بضرورة وجود مركز دفاع مدني يخدم المركز ومرتاديه، خاصة مع تكرار الحوادث التي تستوجب تواجد فِرَق الدفاع المدني بشكل سريع.