بالفيديو.. ردة فعل هادئة للملك الفيصل أثناء رؤيته صورته لأول مرة

عادل الحربي (صدى):

وثَّق مقطع فيديو قديم، رد فعل الملك فيصل بن عبدالعزيز ” رحمه الله ” ، وهو يرى صورته لأول مرة.

وأظهر المقطع، الملك فيصل ” رحمه الله ” في طفولته وقد أخذ صورته وتأملها ثم أعادها مرة أخرى للشخص الذي أخذها منه.