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بالفيديو.. ردة فعل هادئة للملك الفيصل أثناء رؤيته صورته لأول مرة

بالفيديو.. ردة فعل هادئة للملك الفيصل أثناء رؤيته صورته لأول مرة
عادل الحربي (صدى):

وثَّق مقطع فيديو قديم، رد فعل الملك فيصل بن عبدالعزيز ” رحمه الله ” ، وهو يرى صورته لأول مرة.

وأظهر المقطع، الملك فيصل ” رحمه الله ” في طفولته وقد أخذ صورته وتأملها ثم أعادها مرة أخرى للشخص الذي أخذها منه.


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 18 ساعة

الله يرحمه ويسكنه الجنه ووالدينا ,, آمين ,,

,, ابو عبد الله مامثله والله ,,

[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 18 ساعة

حقيقي ردة فعل هادئة جدا تليق بالملك فيصل رحمه الله

[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 18 ساعة

الله يرحمه ويغفرله

[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 18 ساعة

بس من الواضح أن الصورة اعجبته وكان يستعد لياخذ الثانية هههههه
الله يرحمه ويغفرله

[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 18 ساعة

في جنات الخلد ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 18 ساعة

رحمة الله عليك 🙁

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 18 ساعة

معك حق اخي فهد هي حقيقي ردة فعل ملوك
الله يرحمه ويغفرله

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 18 ساعة

والله كان نفسي اشوف الصورة هههههه
رحمك الله يا ملك واسكنك الجنة

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 18 ساعة

فيكي تقدمي طلب اخت خلود ويوافقولك عليه

[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 18 ساعة

وحتى وهو صغير رحمه الله له هيبه

[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 18 ساعة

هدوء الملوك دائمآ الطبع غلاب
رحمت الله عليك وجعل جنة الخلد مأواك

[ عدد التعليقات: 1907 ] نشر منذ 15 ساعة

مو شرط إنها صوره يمكن رساله . بعدين مافيه أي رده فعل في الموضوع. 🤔

[ عدد التعليقات: 3493 ] نشر منذ 13 ساعة

ماشاء الله حبيت الثقل والهدوء الله يرحمه ويرحم امواتنا والمسلمين

[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 11 ساعة

الله يرحمه ويرحم ملوكنا جميعا

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