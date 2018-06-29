بالفيديو.. ردة فعل هادئة للملك الفيصل أثناء رؤيته صورته لأول مرة
وثَّق مقطع فيديو قديم، رد فعل الملك فيصل بن عبدالعزيز ” رحمه الله ” ، وهو يرى صورته لأول مرة.
وأظهر المقطع، الملك فيصل ” رحمه الله ” في طفولته وقد أخذ صورته وتأملها ثم أعادها مرة أخرى للشخص الذي أخذها منه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يرحمه ويسكنه الجنه ووالدينا ,, آمين ,,
,, ابو عبد الله مامثله والله ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 18 ساعة
رحمةالله علية😘😘😘
فهد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 18 ساعة
حقيقي ردة فعل هادئة جدا تليق بالملك فيصل رحمه الله
فيصل[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يرحمه ويغفرله
نوير[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 18 ساعة
بس من الواضح أن الصورة اعجبته وكان يستعد لياخذ الثانية هههههه
الله يرحمه ويغفرله
نهى[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 18 ساعة
في جنات الخلد ان شاء الله
الجوهرة[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 18 ساعة
رحمة الله عليك 🙁
ابو طيف[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 18 ساعة
معك حق اخي فهد هي حقيقي ردة فعل ملوك
الله يرحمه ويغفرله
خلود[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 18 ساعة
والله كان نفسي اشوف الصورة هههههه
رحمك الله يا ملك واسكنك الجنة
تركي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 18 ساعة
فيكي تقدمي طلب اخت خلود ويوافقولك عليه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 18 ساعة
وحتى وهو صغير رحمه الله له هيبه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 18 ساعة
هدوء الملوك دائمآ الطبع غلاب
رحمت الله عليك وجعل جنة الخلد مأواك
صداوي[ عدد التعليقات: 1907 ] نشر منذ 15 ساعة
مو شرط إنها صوره يمكن رساله . بعدين مافيه أي رده فعل في الموضوع. 🤔
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3493 ] نشر منذ 13 ساعة
ماشاء الله حبيت الثقل والهدوء الله يرحمه ويرحم امواتنا والمسلمين
مواطن[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يرحمه ويرحم ملوكنا جميعا