بعد تعرضها للاختناق.. وفاة طفلة بـ ” الباحة ” والجهات الأمنية تباشر الحادث
شهدت منطقة ” الباحة ” وفاة طفلة إثر تعرضها للاختناق داخل إحدى الألعاب بمنتزه غابة ” رغدان ” بالمنطقة، وقامت الجهات الأمنية بالمنطقة بمباشرة الحادث.
وبالتطرق لتفاصيل الحادثة، فإن الطفلة ” 12 عامًا ” كانت تلهو بإحدى الألعاب بالمتنزه، ولُوحظ عليها فقدان السيطرة على اللعبة وعدم تحريكها، وعند الاقتراب من الطفلة تبيّن أن حزام الأمان الخاص باللعبة قد التف حول عنقها؛ مما أدى إلى اختناقها ووفاتها.
طلال[ عدد التعليقات: 1474 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو كانت الطفلة تحت أنظار أهلها لما حصل ذلك كل شي بقدرة الله عز وجل ارجع واكرر انتبهوا على فلذة اكبادكم الان وقت الاجازة منها البحر والاستراحات وركوب الدبابات وغيرها من الالعاب الترفيهية الابناء لابد أن يكونوا تحت المراقبة الشديدة قبل أن لا ينفع الندم .
ماجد[ عدد التعليقات: 1378 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الا بالله
الله يصبر اَهلها
همس[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها