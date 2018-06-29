بعد تعرضها للاختناق.. وفاة طفلة بـ ” الباحة ” والجهات الأمنية تباشر الحادث

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت منطقة ” الباحة ” وفاة طفلة إثر تعرضها للاختناق داخل إحدى الألعاب بمنتزه غابة ” رغدان ” بالمنطقة، وقامت الجهات الأمنية بالمنطقة بمباشرة الحادث.

وبالتطرق لتفاصيل الحادثة، فإن الطفلة ” 12 عامًا ” كانت تلهو بإحدى الألعاب بالمتنزه، ولُوحظ عليها فقدان السيطرة على اللعبة وعدم تحريكها، وعند الاقتراب من الطفلة تبيّن أن حزام الأمان الخاص باللعبة قد التف حول عنقها؛ مما أدى إلى اختناقها ووفاتها.