عمرو أديب ينشر صورة نادرة له أثناء تأديته الخدمة العسكرية

أماني الغامدي(صدى):

شارك الإعلامي المصري عمرو أديب، جمهوره بصورة نادرة له أثناء تأديته الخدمة العسكرية عام 1986م، نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وصاحب الصورة تعليقًا من ” أديب ” قال فيه: ” الصوره دي للمجند عمرو اديب سنه ٨٦ وكنت بشعر.. يلا حاجه عالماشي اهو علشان تشتموا وكده استمتعوا ” .

وظهر عمرو أديب خلال الصورة بشكل مختلف عن المعتاد، حيث بدا بوزن أكبر مما هو عليه حاليًا، إلى جانب بعض التغيرات في ملامح الوجه بحكم ” العمر ” .