عمرو أديب ينشر صورة نادرة له أثناء تأديته الخدمة العسكرية
شارك الإعلامي المصري عمرو أديب، جمهوره بصورة نادرة له أثناء تأديته الخدمة العسكرية عام 1986م، نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
وصاحب الصورة تعليقًا من ” أديب ” قال فيه: ” الصوره دي للمجند عمرو اديب سنه ٨٦ وكنت بشعر.. يلا حاجه عالماشي اهو علشان تشتموا وكده استمتعوا ” .
وظهر عمرو أديب خلال الصورة بشكل مختلف عن المعتاد، حيث بدا بوزن أكبر مما هو عليه حاليًا، إلى جانب بعض التغيرات في ملامح الوجه بحكم ” العمر ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30192 ] نشر منذ 1 ساعة
حظك والشكل😂😂😂