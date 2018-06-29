استعدادات لانطلاق مهرجان العسل الدولي الحادي عشر بالباحة

احمد الزهراني(صدى):

تواصل اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي في نسخته الحادية عشرة بالباحة استعداداتها المكثفة لانطلاق المهرجان والفعاليات المصاحبة له, اعتبارا من مطلع شهر ذي القعدة ولمدة خمسة عشر يوماً، والمزمع إقامته في حديقة الأمير محمد بن سعود بغابة رغدان.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد آل خازم أن جميع أنواع العسل السائل والشمع المنتج محلياً ستكون متوفرة في المهرجان – أن شاء الله – ومنها السدر والطلح والسمر والصيفي والضرم والمجرى والضهيان والمورينقا وغيرها، وستكون بجود عالية حيث ستطبق عليها معايير المحافظة على الجودة المعتادة بحيث يفحص كل العسل المعروض بدون استثناء في المختبر من خلال لجنة من الخبراء ويمنع عرض أي عسل لا تنطبق عليه معايير المواصفات السعودية، كما لن يسمح بالمشاركة باي عسل مستورد الا إذا كان المشارك من خارج المملكة وبكميات محدودة.

الجدير ذكره بأن مهرجان العسل الدولي في نسخته الحادية عشرة يُعد من المهرجانات التي ينتظرها محبي العسل من أهالي وزوار منطقة الباحة.