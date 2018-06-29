بالفيديو.. وفاة أشهر مصابة بالسرطان هالة المرواني
توفيت الشابة هالة المرواني، أشهر مصابة بالسرطان في المملكة، بعد معاناة طويلة مع المرض استمرت لـ5 سنوات، عندما داهمها في القدم اليسرى.
وأصيبت الشابة البالغة 22 عامًا من العمر، وتخرجت من جامعة الملك فيصل قسم الخدمة الاجتماعية، بالمرض في قدمها اليسرى أولًا وتعالجت منه، ثم انتقل إلى قدمها اليمنى فخضعت للعلاج الكيميائي، قبل أن ينتقل إلى الرئة، وكانت رحلتها طويلة مع العلاج.
ونعى نشطاء ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الشابة هالة المرواني والتي كانت من أبرز ناشطات العمل التطوعي في المدينة المنورة، متناقلين تسجيلات مصورة لمشاركاتها في فعاليات توعوية وأقوال مأثورة لها وكذلك كتابها ” غيث هالة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49391 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمها ووالدينا وموتى المسلمين اجمعين ، ويحسن عزاء اهلها وذويها ,, آمين ,,
طلال[ عدد التعليقات: 1474 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا اله الا الله الله يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30192 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمها
أرتاحت من غثاء وعناء الدنيا
وفتنها الي أنصبت على الناس😐
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 3 دقائق
رحمها الله وغفر ذنبها وتجاوز عنها وجعل ما اصابها تخفيف لذنوبها ..