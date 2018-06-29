بالفيديو.. وفاة أشهر مصابة بالسرطان هالة المرواني

عادل الحربي(صدى):

توفيت الشابة هالة المرواني، أشهر مصابة بالسرطان في المملكة، بعد معاناة طويلة مع المرض استمرت لـ5 سنوات، عندما داهمها في القدم اليسرى.

وأصيبت الشابة البالغة 22 عامًا من العمر، وتخرجت من جامعة الملك فيصل قسم الخدمة الاجتماعية، بالمرض في قدمها اليسرى أولًا وتعالجت منه، ثم انتقل إلى قدمها اليمنى فخضعت للعلاج الكيميائي، قبل أن ينتقل إلى الرئة، وكانت رحلتها طويلة مع العلاج.

ونعى نشطاء ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الشابة هالة المرواني والتي كانت من أبرز ناشطات العمل التطوعي في المدينة المنورة، متناقلين تسجيلات مصورة لمشاركاتها في فعاليات توعوية وأقوال مأثورة لها وكذلك كتابها ” غيث هالة ” .