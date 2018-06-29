الأمن التونسي يوقف مسؤولاً بإحدى المؤسسات الحكومية داعشي

تونس(صدى):

ألقت قوات الأمن التونسي القبض على مسؤول بإحدى المؤسسات الحكومية ثبت التحاقه سابقاً بتنظيم ” داعش ” الإرهابي بسوريا وارتباطه وتواصله بأحد العناصر الناشطة في هذا التنظيم .

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم ، أن العنصر الموقوف اعترف بتسهيله عملية سفر عناصر إرهابية إلى سوريا وتنسيقه مع أحد الإرهابيين بسوريا لمساعدة تنظيم ” داعش ” الإرهابي في مجال تصنيع الطائرات الخفيفة ” درون ” .

وأضاف البيان، أن العنصر الموقوف اعترف بنيته القيام بعملية إرهابية بتونس أو خارجها.