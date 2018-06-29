الحياة بالمقلوب.. فتاة تفاجئ شابا وتطلب منه الزواج أمام الناس

متابعات(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، فاجأت فتاة حبيبها وطلبت منه الزواج في أحد المراكز التجارية وأمام المتسوقين.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تركض وأخرجت خاتم الزواج من حقيبتها وجثت على ركبتها أمام حبيبها وطلبت منه الزواج، حيث أصيب الأخير بالصدمة ووافق على الفور واحتضنها وسط تصفيق الموجودين.