تعبيرات وجه ” ميركل ” تفضح الانقسامات العنيفة بالاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين

برلين(صدى):

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن صفقة الهجرة تعد مسألة حياة أو موت بالنسبة للإتحاد الأوروبي، موجهة إنذارًا نهائيًا لشركائها في التحالف لإيجاد حل لأزمة المهاجرين على نطاق أوروبا.

جاء ذلك خلال لقاء ” ميركل ” مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيس الوزراء الإسباني، على هامش قمة قادة الإتحاد الأوروبي، التي عُقدت أمس الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وشهدت القمة انقسامات عميقة حول ملف الهجرة، حيث هددت إيطاليا بتعطيل أي مقررات للقمة، فيما وعدت ” ميركل ” بوقف التدفق إلى ألمانيا وإنشاء معسكرات تجهيز.

وأظهر عدد من الصور، تعبيرات وجه ” ميركل ” التي فضحت غضبها وعدم رضاها أثناء انعقاد قمة قادة الإتحاد الأوروبي، حيث فضحت تعبيرات وجهها الانشقاقات التي تعرض لها الإتحاد خلال مناقشة قضية الهجرة خلال القمة المنعقدة.

وتسعى ” ميركل ” ، لإنقاذ عملها من خلال إبرام صفقة هجرة للإتحاد الأوروبي، حيث أظهرت تقارير أن هناك ما يصل إلى 100 مهاجر مقيم في أوروبا يخشون غرقهم قبالة الساحل الليبي.

وأوضحت المستشارة الألمانية خلال اللقاء، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تستعد بعد لإنجاز الاتفاق بشأن النظام المشترك للهجرة، ولذلك تعتزم ألمانيا تشكيل ” تحالف الموافقين ” ، الذي سيضم الدول التي ستوحد جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

فيما حذرت ” ميركل ” من خطر فقدان القارة الأوروبية لقيمتها، عن اضطرارها لاختيار الجانب الأمني والنهج الأحادي في تصديها لقضية اللاجئين.

وخلال الأجواء المشحونة التي شهدتها القمة، هدد رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، برفض جدول أعمال القمة بأكمله في بروكسل، وذلك حتى يتم الوفاء بمطالبه.