تمنت سرعة تطبيق قرار القيادة.. ” أم نواف ” تتحدث عن مشاعرها

علي القحطاني(صدى):

قبل 6 أشهر، كانت تتمنى ” أم نواف ” سرعة تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، و هي اليوم تتحدَّث عن مشاعرها بعد تطبيق القرار الذي تمنته دائمًا.

وقضت ” أم نواف ” حياتها في سوق الحجاب، وقد تعلّمت قيادة السيارات منذ 30 عامًا، موجهة نصيحة للسيدات بأن لا يقدن السيارات قبل إصدار رخصة القيادة.

وأشارت إلى أنها لم تخوض تجربة القيادة بعد تطبيق قرار السماح للمرأة لأنها لم تصدر رخصة حتى الآن، بينما خاضتها ابنتها بعد إصادر الرخصة، لافتة إلى أنها لون السيارة المفضل لها هو الأبيض.