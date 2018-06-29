تمنت سرعة تطبيق قرار القيادة.. ” أم نواف ” تتحدث عن مشاعرها
قبل 6 أشهر، كانت تتمنى ” أم نواف ” سرعة تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، و هي اليوم تتحدَّث عن مشاعرها بعد تطبيق القرار الذي تمنته دائمًا.
وقضت ” أم نواف ” حياتها في سوق الحجاب، وقد تعلّمت قيادة السيارات منذ 30 عامًا، موجهة نصيحة للسيدات بأن لا يقدن السيارات قبل إصدار رخصة القيادة.
وأشارت إلى أنها لم تخوض تجربة القيادة بعد تطبيق قرار السماح للمرأة لأنها لم تصدر رخصة حتى الآن، بينما خاضتها ابنتها بعد إصادر الرخصة، لافتة إلى أنها لون السيارة المفضل لها هو الأبيض.
"السعوديات خلف المقود"
"أم نواف" التي تمنت سابقاً سرعة تطبيق قرار القيادة تتحدث اليوم عن مشاعرها
تقرير الزميل بسام الدخيل#MBCinaWeek pic.twitter.com/8pbo5K4XOj
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 29, 2018
طلال[ عدد التعليقات: 1474 ] نشر منذ 3 ساعات
ليش دايم نحب تضخيم الامور كون ان المرأه تسوق فهذا من مستلزمات الحياه ،،قرفناخلاص من مشاكل السواقين وعنادهم
ماجد[ عدد التعليقات: 1378 ] نشر منذ 3 ساعات
خلاص فهمنا انو من الضروري قياده الحرمه اتوقع مو محتاج كل يوم تطلعون لنا عجوز
شجون[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 3 ساعات
أتحدى واحد منكم يصور شوارع المملكة أن وجد امرأة تقود سيارتها في شوارع المملكة
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 797 ] نشر منذ 3 ساعات
قبحك الله من إعلان
كفى ازعجتونا
اتركوا المرأه السعوديه بعيد عنكم
ملييييييينا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49391 ] نشر منذ 3 ساعات
طبختوها ومصختوها فوق اللزوم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30192 ] نشر منذ 1 ساعة
بكرة تندم يقمييييل😂😂😂😂
أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
لو استثمر هذا الجهد في نشر الإسلام لأسلم نصف الكرة الأرضية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30192 ] نشر منذ 5 دقائق
قبل اشوي جاني مقطع لعائشه الشهري
الجمت احمدالغامدي والثاني
والله العظيم أني أقف أحترام للإنسانة هذي
قالت كلام عجيب وحقيقي
وختمت الكلام بأن أكثر المطالبات بحقوق المرأه
هن غير سعوديات.
كل اشوي أفتح المقطع وأستمع له
حسيت إن الدنيا مازال فيها خير.