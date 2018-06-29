مواعيد الحد الأدنى والأقصى للأحمال الكهربائية
أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، عن المواعيد التي يزداد ويخف بها الحمل الكهربائي خلال فصل الصيف.
وأوضح ” المسند ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن أدنى حمل للكهرباء خلال فصل الصيف يكون عند الساعة الـ6 صباحًا، ويبدأ الارتفاع التدريجي بعد السابعة صباحًا، ليصل إلى وقت الذروة عند الساعة الـ3 ظهرًا تقريبُا.
وأضاف أن الحمل يبدأ بالانخفاض التدريجي حتى الساعة الـ6 مساءً، ثم يعاود الارتفاع حتى الساعة الـ 8 مساءً، يليه انخفاض تدريجي حتى الـ6 صباحًا.
طلال[ عدد التعليقات: 1474 ] نشر منذ 3 ساعات
٣ طالع من البيت الى الدوام 🙂
ماجد[ عدد التعليقات: 1378 ] نشر منذ 3 ساعات
مانكبنا الا تقنية البناء عندنا ..عزل ضعيف وصالات مفتوحة على بعض .. وبالاخير ماتقعد عشر سنوات الا مرمم بيتك .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 797 ] نشر منذ 3 ساعات
شركة الكهرباء ماتعرف صبح ومساء رافعه الفواتير رافعتها الهدف كيف ننهب المواطن
شجون[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 3 ساعات
يختلف من مكان لآخر
همس[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني الشمس تزيد من ارتفاع الاسعار!! انا اشوف استهلاكنا بالصيف الكهرباء اقل السخانات والدفايات طافيه واللمبات نمشي بظلمه مكيف واحد يشتغل مكان تجمع العائله بس ليش تزيد وكيف وشلون ماندري
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49391 ] نشر منذ 3 ساعات
اقزل بلاش ترقيع وتسليك لشركة الكهرباء الطماعه ,,