مواعيد الحد الأدنى والأقصى للأحمال الكهربائية

سالم المطيري(صدى):

أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، عن المواعيد التي يزداد ويخف بها الحمل الكهربائي خلال فصل الصيف.

وأوضح ” المسند ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن أدنى حمل للكهرباء خلال فصل الصيف يكون عند الساعة الـ6 صباحًا، ويبدأ الارتفاع التدريجي بعد السابعة صباحًا، ليصل إلى وقت الذروة عند الساعة الـ3 ظهرًا تقريبُا.

وأضاف أن الحمل يبدأ بالانخفاض التدريجي حتى الساعة الـ6 مساءً، ثم يعاود الارتفاع حتى الساعة الـ 8 مساءً، يليه انخفاض تدريجي حتى الـ6 صباحًا.