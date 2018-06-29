مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن عن فتح الإبتعاث الخارجي في برنامج التمريض والتخدير للجنسين

سكاكا(صدى):

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بمنطقة الجوف, عن فتح باب القبول في برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس في برنامج التمريض والتخدير للجنسين .

واشترطت المدينة على متقدمي البرنامج, أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية قسم العلوم الطبيعية أو ما يعادلها وأن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم تخصص تمريض ونسخة معادلة للشهادة من وزارة التعليم إن كانت من جهة خارج السعودية واجتياز درجة النسبة الموزونة 85% وألا تقل نسبة الثانوية العامة عن 85 % وأن لا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5 لمرحلة الدبلوم وتأدية اختبار القدرات العامة والتحصيلي وكذلك الحصول على درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة وهي (4) IELTS أو (45) TOEFL “IBT” أو (67) STEP أو الحصول على قبول أكاديمي غير مشروط بلغة إنجليزية من جامعة وتخصص موصى بهما من قبل وزارة التعليم ومن إحدى الدول التالية (الولايات المتحدة الأمريكية, كندا, أستراليا, بريطانيا, أيرلندا, نيوزيلندا) وألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أكثر من خمس سنوات وأن يجتاز المقابلة الشخصية .

ويشترط للمتقدم في برنامج التخدير على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم تخصص تخدير ويحمل نسخة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من جهة خارج السعودية وألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من أصل 5 أو ما يعادلها لمرحلة الدبلوم والحصول على درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة وهي (4) IELTS أو (45) TOEFL “IBT” أو (67) STEP أو الحصول على قبول أكاديمي غير مشروط بلغة إنجليزية من جامعة وتخصص موصى بهما من قبل وزارة التعليم من إحدى الدول التالية (الولايات المتحدة الأمريكية, كندا, أستراليا, بريطانيا, أيرلندا, نيوزيلندا) و ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الدبلوم أكثر من خمس سنوات و اجتياز المقابلة الشخصية .

علما أن التقديم متاح عبر نظام جدير للابتعاث على موقع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية اعتبارا من يوم الأحد 17 /10 /1439 وحتى يوم الأحد 24 /10 /1439 ، وسيتم التواصل مع من يتم ترشيحه لمطابقته للشروط من خلال البريد الإلكتروني.