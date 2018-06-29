آخر نسخ دودج ديمون وفايبر تباع بسعر مليون دولار

متابعات(صدى):

تمكنت النسخ الأخيرة من سيارتي دودج فايبر ودودج تشالنجر SRT ديمون من البيع بسعر مليون دولار في مزاد باريت جاكسون ، وعرضت الشركة السيارتان للبيع معاً لتكون قوتهما مجتمعة تبلغ 1485 حصان . وقال ستيف بيهام رئيس علامات سيارات الركاب في دودج وSRT وكرايسلر وفيات في أمريكا الشمالية أن بعض المجمعين للسيارات قد يبحثون طوال عمرهم عن واحد من هذه السيارات ولكن تواجد السيارتين معاً في مزاد واحد فهو أمر مميز.

وتحمل تشالنجر SRT ديمون محرك V8 سعة 6.2 لتر بشاحن فائق بقوة 840 حصان وتعتبر هذه السيارة رقم 3300 والأخيرة من نسخ السيارة وتحمل لون أحمر فايبر خارجي مع قوة حصانية هائلة وتأتي النسخة الأخيرة من ديمون مع مقاعد أمامية وفرش سجاد للحقيبة الخلفية وغطاء خاص للسيارة .

اما دودج فايبر 2017 في آخر نسخها فهي النسخة الأخيرة من فايبر بعد 25 عام على تواجدها في المبيعات وتأتي بمحرك V10 سعة 8.4 لتر بقوة 645 حصان مع دفع خلفي مع جسم من الياف الكربون ولمسات من الياف الكربون في جسمها الخارجي وفرش ألكانتارا للمقاعد وباقة خاصة وطلاء أحمر فايبر.