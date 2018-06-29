محترف الأهلي ينهي خلافاته مع الزمالك

نواف السالم(صدى):

أقدم المصري الدولي عبدالله السعيد، على إنهاء خلافه مع نادي الزمالك المصري قبل بداية الموسم الجديد مع النادي الأهلي.

وأعاد ” عبدالله السعيد ” 40 مليون جنيه مصري في حسابات نادي الزمالك المصري خلال الساعات الماضية، معتذرًا لنادي الزمالك المصري بسبب عدم اللعب في صفوفه رغم التوقيع له.

يُذكر أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور كان قد هدد السعيد بالحبس في حال رفض إعادة المبالغ التي تحصل عليها من قبل نادي الزمالك عند التوقيع للنادي كمقدم للعقد، بعد تراجعه عن اللعب للنادي.

وكان السعيد قرر تمديد عقده للنادي الأهلي المصري بعدما وقع مع الزمالك، ما أدى إلى رفض الأهلي تمثيل اللاعب للفريق من جديد وقرر إعارته لشهرين للدوري الفنلندي ثم بيعه للأهلي السعودي عقب انتهاء الموسم وهو ما تم بالفعل.