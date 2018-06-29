العدل: 133 ألف عملية تم توثيقها في شهر

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العدل، أن إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر رمضان المبارك من العام 1439 هـ، بلغ 133 ألف عملية.

وأشارت إلى أن أنواع العمليات تمثلت في 1.2 ألف عملية عقود الشركات، و3 ألاف عملية فسخ وكالات، و44 ألف عملية توثيق على العقار، و85 ألف وكالات وإقرارات.

وتوزعت هذه العمليات على المناطق كالآتي: 41 ألف عملية في الرياض، و21 ألف في الشرقية، و9 ألاف في القصيم، و8.1 ألف في عسير، و8 ألاف في المدينة المنورة، و3.8 ألف عملية في جازان، و3.4 ألف في تبوك، و3.2 ألف في حائل، و2.3 ألف في الجوف، وألفي عملية في نجران، و1.9 ألف في الحدود الشمالية، و1.4 ألف عملية في الباحة.