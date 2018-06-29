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” الأحوال المدنية ” : 4 نصائح يجب اتباعها قبل السفر خارج المملكة

” الأحوال المدنية ” : 4 نصائح يجب اتباعها قبل السفر خارج المملكة
حمود العنزي (صدى):

وجهت الأحوال المدنية اليوم الجمعة، عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها قبل سفرهم خارج المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، هذه النصائح والتي جاءت كالتالي:

– يجب تجديد بطاقة الهوية الوطنية خلال 180 يومًا، قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتوقف مصالح المواطن.

– عدم حمل بطاقة الهوية الوطنية خارج دول مجلس التعاون الخليجي؛ تفاديًا لفقدانها.

– في حال الرغبة بالسفر ببطاقة الهوية الوطنية، تأكد من سلامة البطاقة من التلف.

– سجل الأسرة وسيلة اثبات للمضافين فيه داخل المملكة ولا يُستفاد منه خارجها.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 20 ساعة

هذا الخبر للرجال فقط
أو للنساء كمان ؟؟؟ هويتي منتهية وبسافر هذا الشهر بعد اسبوعين

[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 20 ساعة

يعني الان جوازي جديد وحاجز تذاكر طيران وفنادق وسفري بعد اسبوع وبطاقة الاحوال باقي فيها 5 اشهر وتخلص
مقدر اسافر ؟

[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 20 ساعة

يكون إصدار الهوية الوطنية (للذكور)إجباري عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياري من سن ١٠-١٥ سنه .

[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 20 ساعة

هذا كان سافرت💔☹️

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