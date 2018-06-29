” الأحوال المدنية ” : 4 نصائح يجب اتباعها قبل السفر خارج المملكة

حمود العنزي (صدى):

وجهت الأحوال المدنية اليوم الجمعة، عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها قبل سفرهم خارج المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، هذه النصائح والتي جاءت كالتالي:

– يجب تجديد بطاقة الهوية الوطنية خلال 180 يومًا، قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتوقف مصالح المواطن.

– عدم حمل بطاقة الهوية الوطنية خارج دول مجلس التعاون الخليجي؛ تفاديًا لفقدانها.

– في حال الرغبة بالسفر ببطاقة الهوية الوطنية، تأكد من سلامة البطاقة من التلف.

– سجل الأسرة وسيلة اثبات للمضافين فيه داخل المملكة ولا يُستفاد منه خارجها.