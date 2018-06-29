نشر : منذ 21 ساعة 2٬142 3 حوادث بالصور.. حريق ضخم بمصنع بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية في جدة نايف السالم(صدى): اندلع، اليوم الجمعة، حريق ضخم في مصنع بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية في محافظة جدة. من جهته، يباشر الدفاع المدني بجدة في الوقت الحالي، الحريق للسيطر عليه والوقوف على أسبابه. الوسوم:جدة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يمدكم باالعون والقوه وتسيطرون على الحريق ,,
,, الحريق عدو لكافة المخلوقات والممتلكات ,, اعانكم الله على اداء مهمتم يا ابطال ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 5 ساعات
اعانكم الله على اداء مهمتم يا ابطال
alfahd42[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 5 ساعات
اعانكم الله على اداء مهمتكم يا ابطال