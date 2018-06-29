بالصور.. حريق ضخم بمصنع بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية في جدة

نايف السالم(صدى):

اندلع، اليوم الجمعة، حريق ضخم في مصنع بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية في محافظة جدة.

من جهته، يباشر الدفاع المدني بجدة في الوقت الحالي، الحريق للسيطر عليه والوقوف على أسبابه.