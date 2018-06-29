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بالصور.. حريق ضخم بمصنع بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية في جدة

بالصور.. حريق ضخم بمصنع بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية في جدة
نايف السالم(صدى):

اندلع، اليوم الجمعة، حريق ضخم في مصنع بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية في محافظة جدة.

من جهته، يباشر الدفاع المدني بجدة في الوقت الحالي، الحريق للسيطر عليه والوقوف على أسبابه.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يمدكم باالعون والقوه وتسيطرون على الحريق ,,

,, الحريق عدو لكافة المخلوقات والممتلكات ,, اعانكم الله على اداء مهمتم يا ابطال ,,

[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 5 ساعات

اعانكم الله على اداء مهمتم يا ابطال

[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 5 ساعات

اعانكم الله على اداء مهمتكم يا ابطال

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