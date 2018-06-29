وظائف إدارية شاغرة لدى ” موبايلي للاتصالات “

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة موبايلي للاتصالات، باب القتديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من أمس الخميس على أن يستمر حتى 3 أغسطس 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الدبلوم العالي ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأضافت أن الوظائف المتاحة جاءت على المسميات التالية:

– مدير عمليات التخزين (الخبر).

– مهني اتصالات المستهلك (الرياض).

– مدير مجموعة المستهلك (جدة).

– مسؤول خدمات الرواتب (الرياض).

– المدير العام التنفيذي للاستراتيجيات المبيعات والمشاريع (الرياض).

– أخصائي مهني مشتريات تكنولوجيا المعلومات (الرياض).

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا