إدارة الابتعاث بوزارة التعليم تجري المقابلات الشخصية للمرشحين للإيفاد للدكتوراه

الرياض(صدى):

أجرت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث (بنين) في المقر الرئيسي لوزارة التعليم مطلع هذا الأسبوع, إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الأولى من المرشحين للإيفاد على درجة الدكتوراه من شاغلي الوظائف التعليمية من مختلف الإدارات التعليمية وجهاز الوزارة .

وأوضح مدير عام التدريب والابتعاث الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري, أن المقابلات الشخصية جزء من متطلبات شروط وضوابط الإيفاد، وأن الوزارة ممثلة في اللجنة المركزية للمقابلات بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث(بنين) وضعت آلية مناسبة لإجراء المقابلات وتنفيذها بحيث تكفل التعرف على ما لدى المرشحين من قدرات وخبرات تمايز بينهم وتسعى لتحقيق تكافؤ الفرص ليسهموا مستقبلا في تطوير العملية التعليمية وفق توجهات خطط الوزارة .