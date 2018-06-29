بالصور.. عودة أزمة ” النفايات ” للبنان

بيروت(صدى):

قامت شركة ” اي بي سي ” المشغلة لمزبلة ” صيدا ” باقفال المعمل، حيث تنوي ومن خلفها الضغط على الناس؛ لأجل القبول بمخالفاتها وإلا تتراكم النفايات في ” بيروت وصيدا وجزين ” .

وفي هذا السياق، أبرزت بعض الصور الحالة التي وصل إليها عدد من الجرحي المعتصمين أمام المعمل اليوم الجمعة، والذين تعرضوا للضرب من عمال المعمل.

من الجدير بالذكر أنه لا يوجد في ” لبنان ” قانون أو استراتيجية بشأن إدارة النفايات الصلبة في كافة أنحاء البلاد، ففي تسعينات القرن الماضي، هيأت الحكومة المركزية أماكن لجمع وإلقاء نفايات بيروت وجبل لبنان، إلا أنها تركت باقي البلديات تُدبّر شؤونها بنفسها دون رقابة أو مساعدات مالية أو خبرات تقنية كافية، وهو الأمر الذي ساهم في تكاثرت المكبات بكافة أرجاء البلاد.