بالصور: غضب روسي من قيام الروسيات بسلوكيات غير أخلاقية مع جماهير المونديال

وكالات -ترجمة: سمر جمال(صدى):

في ظل الحدث العالمي الضخم الذي تشهده روسيا وهو استضافة بطولة كأس العالم 2018، اندلع خلاف حاد في البلاد بسبب تصرفات بعض النساء الروسيات اتجاه مشجعين المونديال.

حيث اتهم كاتب وطبيب نفسي، النساء الشابات الروسيات بالتصرف بسلوكيات غير أخلاقية وإهانة أنفسهن مع المشجعين الأجانب في كأس العالم.

وأكد الكاتب أن وسائل التواصل الاجتماعي ممتلئة بمقاطع الفيديو صادمة ومرعبة، تظهر كيف تتصرف السيدات الروسيات مع المشجعين، لافتًا إلى أنهم يبحثن عن ” الجنس ” مع عشاق أجانب.

وقال إن الشبكات الاجتماعية محملة بأشرطة فيديو حيث تتصرف النساء الشابات اللواتي ليسن شابات صغيرات كالبغايا المفرطات اللواتي يعانين من مسؤولية اجتماعية منخفضة.

كما استعرض جزءً من الصور ومقاطع الفيديو التي تؤكد على كلامه، لافتًا إلى أنه لا يسيء لكافة السيدات الروسيات، قائلًا ” ليس كلهم مثل هذا ، لكن بعض الأغنام السوداء تشوه القطيع بأكمله، ولكن يمكن رؤية مثل هذه الأشياء في جميع مدن وطننا المختارة لاستضافة البطولة “.

واشتكى كاتب العمود من أن ” الجمال ” داخل روسيا مخفي ” خطيئة داخلية “، قائلًا ” إذا لم نكن نريد أن ترتبط صورة روسيا بصرع مبتذل لضحية أجنبية، فعلينا أن نتصرف الآن “، مؤكدًا أن البعض منهم يفعل ذلك مقابل المال بينما تلجأ آخريات لهذاه السلوكيات للحصول على فرصة للزواج.

وفي المقابل، ظهرت عريضة تطالب باعتذار من الصحيفة عن هذا التقرير المسيء للسيدات الروسيات، كما طالبوا بمقاضاة جنائية بتهمة التحريض على الكراهية والعداء للنساء.

ودافع أحد المعترضين على الصحيفة عن السيدات، قائلًا ” ربما الفتيات الروسيات يقعن في حب الأجانب لأنهم يتصرفون مثل الرجال، وليس مجرد حمل زجاجة من البيرة والرقائق أثناء البطولة “.