رد فعل مدير تعليم محايل عسير عند لقاء معلمه

أبها(صدى):

كان رد فعل مدير تعليم محايل عسير، الأستاذ منصور أل شريم، عندما التقى بمعلمه بعد أكثر من 35 عامًا، تجسيدًا حقيقيًا لمعنى الوفاء.

وأظهرت صورة، لمدير تعليم محايل عسير وهو يقبل رأس معلمه في إحدى المناسبات، وفاءًا وعرفانًا بفضله عليه.