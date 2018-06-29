رد فعل مدير تعليم محايل عسير عند لقاء معلمه
كان رد فعل مدير تعليم محايل عسير، الأستاذ منصور أل شريم، عندما التقى بمعلمه بعد أكثر من 35 عامًا، تجسيدًا حقيقيًا لمعنى الوفاء.
وأظهرت صورة، لمدير تعليم محايل عسير وهو يقبل رأس معلمه في إحدى المناسبات، وفاءًا وعرفانًا بفضله عليه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49382 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل ,,
,, ولا ينكر المعروف إلا النذل ,,
,, وهذا وفيّ والآخر يستاهل ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصورة أبلغ من الكلام
طلال[ عدد التعليقات: 1472 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبو سعد رجل وفِي متواضع ، معترف بالفضل لصاحبه … بارك الله في المعلم البناوي ، وبارك الله في خادم تعليم محايل المتعلم …😇🌹
ماجد[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 2 ساعتين
من حسنات التعليم في المرحلة الثانوية انك ترى من طلابك افضل الصور في وقت مبكر في اصبح بعض طلابنا الان استشاريين وضباط وهامات عالية وفقهم الله والسبب تعينت ثانوي
الاستاذ منصور صورة للطالب النجيب المحترم حتى في المناسبات يتشرف بالسير وراء كبار السن وهذا من تواضعه ومن تواضع لله رفعه
شجون[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 2 ساعتين
قامتان تربويتان نتعلم منها قيمة احترام المعلم
عمار[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 2 ساعتين
وأنعم الف بالمعلم والطالب – فمن زرع خيراً حصده ورداً يانعاً .🌹
عمار[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 2 ساعتين
وأنعم الف بالمعلم والطالب – فمن زرع خيراً حصده ورداً يانعاً .🌹
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 797 ] نشر منذ 2 ساعتين
انعم واكرم بك ابا احمد
نعم المعلم ونعم الطالب ( المعلم )
اسأل الله لكما التوفيق والسداد
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 797 ] نشر منذ 2 ساعتين
انعم واكرم بك ابا احمد
نعم المعلم ونعم الطالب ( المعلم )
اسأل الله لكما التوفيق والسداد
ملك[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله , الله يعطيهم العافيه ويطول بعمرهم ياارب