عاصفة ترابية بالمدينة المنورة.. و ” النقل ” تحذر المواطنين

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة المدينة المنورة، ينذر من رياح متوسطة إلى شديدة مثيرة للأتربة والغبار وانعدام شديد في الرؤية الأفقية.

وكشف فرع الوزارة بالمدينة المنورة، عن الطرق التي تأثرت بالمنطقة، وهي:

– طريق المدينة المنورة / ينبع السريع.

– طريق المفرق جدة.

– طريق المفرق ينبع.

ومن جانبه، أهاب فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة، بالمواطنين، أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة، نظرًا لوجود عاصفة ترابية.