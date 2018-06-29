وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة ” التصنيع ” الوطنية في جازان

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” التصنيع ” الوطنية، عدة وظائف فنية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، من أجل العمل بفروع الشركة وإحدى الشركات التابعة لها في منطقة جازان، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– فنيو كهرباء وأجهزة: شهادة الدبلوم في تخصصات: ” الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة ” ، أو ما يعادلها.

– مهندس ثالث- بيئي: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” الهندسة البيئية، الهندسة الكيميائية، هندسة السلامة ” .

وأتاحت الشركة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 28 يونيو 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، وذلك من خلال الرابط التالي هنــــــا .