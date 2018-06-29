” المسند ” : الخليج العربي أشد المسطحات المائية حرارة في العالم

سالم المطيري(صدى):

قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة ” تسميات ” ، أن مياه الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عدن هي أشد المسطحات المائية حرارة في العالم.

جاء ذلك في تغريدة لـ ” المسند ” ، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” تعتبر مياه الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عدن أشد المسطحات المائية حرارة في العالم على الإطلاق، والأعلى بخرًا، و(من) الأشد ملوحة هذا والله أعلم ” .