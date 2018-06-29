” المواصفات ” تكشف عن أهم ما تتضمنه ” نظم مكافحة الرشوة “

علي القحطاني (صدى):

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، صباح اليوم الجمعة، عن أهم ما تناولته المواصفة القياسية السعودية لنظم مكافحة الرشوة، حيث قامت هيئة المواصفات بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” والنيابة العامة، بإصدار المواصفة القياسية السعودية رقم 2017، تحت عنوان: ” نظم إدارة مكافحة الرشوة ” .

وتهدف هذه المواصفة إلى وضع سياسة واضحة لمكافحة الرشوة، وتشجيع القيادات العليا بالمنظمات على الإلتزام بسياسات مكافحة الرشوة، وكذلك حماية المبلغين عن قضايا الرشوة، فضلًا عن تنفيذ الإجراءات الهادفة لمنع عرض الرشاوي أو تقديمها أو قبولها.

وتتناول هذه المواصفة القياسية عددًا من الأنشطة تتمثل في الرشوة المقدمة من/ إلى المنظمة، أو موظفي المنظمة بالنيابة عنها أو لمصلحتها، أو شركاء أعمال المنظمة فيما يتعلق بأنشطتها، وتشمل المواصفة ثلاثة قطاعات هي ” القطاع العام، القطاع الخاص، القطاع غير الربحي ” .

وأكدت المواصفة القياسية السعودية الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة، على ضرورة أن تتسم الإدارة العليا في أي منظمة بروح القيادة والإلتزام بنظام إدارة مكافحة الرشوة، وذلك من خلال عدة أمور، تتمثل في:

– وضع نظام واضح لإدارة مكافحة الرشوة.

– دمج متطلبات هذا النظام في عمليات المنظمة.

– التحسين المستمر لسياسات مكافحة الرشوة.

– التواصل داخليًا وخارجيًا للتعريف بسياسة مكافحة الرشوة.

– توجيه الموظفين ودعمهم للمساهمة في تعزيز فعالية نظام إدارة مكافحة الرشوة.

– تشجيع استخدام إجراءات الإبلاغ عن حالات الرشوة المشتبه فيها أو التي حدثت بالفعل.

– ترسيخ ثقافة مكافحة الرشوة داخل المنظمة.

– توفير الموارد الكافية والمناسبة للتشغيل الفعال لهذا النظام.

– ضمان عدم تعرض أي من الموظفين لإجراءات انتقامية أو تمييزية أو تأديبية بسبب حالات الإبلاغ التي تمت على أسس مقبولة.