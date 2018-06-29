بالفيديو.. الكشف عن حقيقة فيديو المشاجرة بين ضباط كويتيين ومصريين بالإسكندرية وفتاة على البحر

فهد بن عبدالله(صدى):

قالت رئاسة الأركان الكويتية إنه بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض بعض الطلبة الضباط للضرب في الكلية البحرية بالإسكندرية ما هو إلا سوء فهم بسيط بين طالب كويتي وآخر مصري خلال أحد الرحلات على زورق بحري قبل إجازة عيد الفطر.

وأضافت أن أحد الطلبة الكويتيين تعرض لجرح بسيط بسبب التدافع في الزورق دون مشاركته، هذا وتمت السيطرة على الوضع في حينه من قبل ضباط الكلية البحرية المصرية، وقضى الطلبة الكويتيين إجازه العيد مع أهلهم وذويهم في الكويت وجميعهم بخير وصحة جيدة.

وأكدت رئاسة الأركان الكويتية أن الطلبة الضباط الكويتيين يحضون باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل مكاتب الارتباط والملاحق العسكرية بالخارج بالتعاون مع المعنيين في مقار الدراسة والتدريب المختلفة في كافة الدول الشقيقة والصديقة.