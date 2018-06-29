بالفيديو.. الكشف عن حقيقة فيديو المشاجرة بين ضباط كويتيين ومصريين بالإسكندرية وفتاة على البحر
قالت رئاسة الأركان الكويتية إنه بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض بعض الطلبة الضباط للضرب في الكلية البحرية بالإسكندرية ما هو إلا سوء فهم بسيط بين طالب كويتي وآخر مصري خلال أحد الرحلات على زورق بحري قبل إجازة عيد الفطر.
وأضافت أن أحد الطلبة الكويتيين تعرض لجرح بسيط بسبب التدافع في الزورق دون مشاركته، هذا وتمت السيطرة على الوضع في حينه من قبل ضباط الكلية البحرية المصرية، وقضى الطلبة الكويتيين إجازه العيد مع أهلهم وذويهم في الكويت وجميعهم بخير وصحة جيدة.
وأكدت رئاسة الأركان الكويتية أن الطلبة الضباط الكويتيين يحضون باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل مكاتب الارتباط والملاحق العسكرية بالخارج بالتعاون مع المعنيين في مقار الدراسة والتدريب المختلفة في كافة الدول الشقيقة والصديقة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 21 ساعة
طمطموها واسكتوا بلاش فضايح ,,
مواطن عربي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 21 ساعة
هكذا حال الشباب العربي اينما ذهب وأينما حل الا من رحم ربي منهم.
شباب فاقد معني المسىؤليه .اللهم اهدني واهديهم واهدي المسلمين
محمد[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 21 ساعة
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طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 21 ساعة
مره في حياتي شفت مضاربه وانهبلت من الموقف كيف مسلمين ويضربون بعض شكلهم يفشل وش الفائده من الضرب دايم المشاكل وبلاوي من الذكور عندنا هم بدون عقول ودينهم ناقص
ماجد[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 21 ساعة
في الدول المتقدمه يحصل هذا الشي الفرق فقط الطعس
شجون[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يهدي الجميع شكرآ لك على التوضيح
همس[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يصلح الحال باذن الله
شمس[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله , الله يهدي الجميع
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 21 ساعة
والله ان القلب ليحزن علي هذا
عمار[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 20 ساعة
هذا موجود بكل انحاء العالم ليس بالشئ الجديد الله يصلح الحال
السعودي[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 20 ساعة
واضح
تدافع بسيط
Khaked[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
كل هذا تدافع بسيط هانو الكويتي وكلبشو يدة
اصلا هم يكرهون الخليج ويجتمعون ع اهانة المواطن الخليجي بس طبيعي لكويت تصفح تقول شيء بسيط عشان خايفة نر مصر مو اكثر لو السعودية كانت السفارة تدخلت وقامو محامين السفارة برفع الشكاوي واخذت حق السعودي من خشم اما الكويت احم احم احم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 18 ساعة
رقع يامرقع
أنفرشوا الين ماعضو الأرض😂😂😂
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 14 ساعة
احسن خلهم يفركون رمة الكويتي الخايس على ايش شايف نفسك
هذولي الفراعنة مهم السعوديين المسكين الى زبنوكم يوم صدام ولحين تسبونه م على المنابر
ياااخونا الكويته
براغى[ عدد التعليقات: 656 ] نشر منذ 13 ساعة
المدعو Khalid واضح انك مليء بالعقد النفسية..واضح الكويتى قل ادبه وكان فى موضع شبهة وكان لازم رد فعل تجاهه..وانت تقول خليجى ومش حليجى وخرابيط. واضح انك تعانى كثيرا…الله يهديك
ابو صالح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 ساعة
الموضوع مو في اسكندريه في شرم الشيخ كله عشان سياره الموضوع قديم كان في خليج نعمه
ابو داري[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 8 ساعات
مثل ذكور الحصاني اللي تضارب علشان حصنية !!!
Salmacom[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 8 ساعات
فيديو قديم اكثر من سنه
ماتبطلون ياصدى نصب وسوالف قديمه مولفه
عزيز[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 ساعات
ماتبطلون كلك وكذب
فديو قديم من سنة موجود يوتيوب 😂
هيفاء[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 ساعات
ماتبطلون كلك وكذب
فديو قديم من سنة موجود يوتيوب 😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههه له سنه
معمر القذافي[ عدد التعليقات: 2290 ] نشر منذ 7 ساعات
كلاب وسخين ملاعين والدين اقدر واوسخ شعب
ابواميرة[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 7 ساعات
صدى وش العلم المقطع هاذا قديم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17765 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا المقطع ماله علاقه باللي حصل في الاسكندريه لان هذا قديم وحصل في شرم الشيخ
قلب الحنان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
مانسينا ضرب الضابط السعودي في شرم الشيخ وارسلوه لنابطائرة للسعودية يتنوم بالمستشفى
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 2 ساعتين
لتصحيح هذا الفديو صارله اكثر من سنه