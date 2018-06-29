أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا

وكالات(صدى):

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، رعاياها من السفر إلى بعض المناطق في تركيا، بسبب وجود خطر إرهابي في بعض المناطق التركية.

ودعت الوزارة رعاياها بالتخلي عن السفر إلى المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا، بالإضافة إلى 15 ولاية أخرى جنوب شرق تركيا؛ بسبب انتشار الإرهاب هناك.

كما طالبت كل أمريكي يريد زيارة تركيا، إلى أن يكون حذرًا في أماكن تمركز الأجانب، وأن يتجنب أي مظاهرات، وأن يقيم في الفنادق المتميزة بالإجراءات الأمنية المشددة، وإبلاغ الوزارة بتحركاته.

وأشارت إلى أن عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم أمريكان، معتقلون بتهمة التورط في محاولة الحراك العسكري بتركيا عام 2016.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أكد أن بلاده لن تتراجع عن قرارها بشراء منظومة الدفاع الصاروخية ” إس-400 ” من روسيا، لاتخاذ حقها حال فرض عقوبات أمريكية على تركيا.