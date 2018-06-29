النيابة العامة: 3 ظروف مشددة للعقوبة في جريمة التحرش

عادل الحربي (صدى):

أوضحت النيابة العامة، أن هناك 3 ظروف مشددة للعقوبة في جريمة التحرش، مشيرة إلى أن العقوبة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وأشارت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، إلى أن الظروف تشمل الآتي: إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك، وإن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.