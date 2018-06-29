النيابة العامة: 3 ظروف مشددة للعقوبة في جريمة التحرش
أوضحت النيابة العامة، أن هناك 3 ظروف مشددة للعقوبة في جريمة التحرش، مشيرة إلى أن العقوبة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وأشارت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، إلى أن الظروف تشمل الآتي: إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك، وإن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
عبدالله مكافح الفساد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 ساعة
المهم تفعيل النظام .. وبعدين ناقشوا الجزئيات ..
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 20 ساعة
ماذا عن قانون جريمة التبرج هل له عقوبات أم لا؟
نعيش الأن والله أعلم أكبر فتنة فتنة النساء نسأل السلامة، وقد حذر النبي صل الله عليه وسلم أمته تحذيرًا بليغًا من فتنة النساء، فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
عندما كانت الهئية مسؤله لم نرى مثل هذا التبرج والعري…
ماجد[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 20 ساعة
ممتاز وبارك الله بكم…. لاكن اتمني وضع قانون على النساء الغير محتشمات والمتبرجات فهؤلاء هم من يجرون الشباب وغيرهم الى التحرش او انهم هم بانفسهم متحرشات. والقانون للجنسين لباس محتشم لاننا مانراه اليوم خاصه بجده مناظر مقززه. اتمني تكونوا صارمين من هذه الناحيه.للتحرش اسباب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 20 ساعة
ماذا عن عنصر عمر المتحرش هل يُعتد به كظرف تشديد كحالة التحرش او التغرير بقاصر مثلا و هل يُعتد بالتحرش حين يكون الفاعل طفلا لم يبلغ سن الرشد الجنائي علما انه غير مميز
عمار[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يعين يارب ويكفينا شرور انفسنا
طاهر[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 20 ساعة
خلاص الشعب حفظ قانون التحرش
بس ليش ما تسوون قانون للانحلال ؟؟؟
طاهر[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 20 ساعة
والله قليله…السيف الحدب..الا اعراض الناس
همس[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 20 ساعة
ياناس خفو علينا من التهديد جننتوا العالم
شجون[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 20 ساعة
كفوووو خلو البهائم تخاف وتتأدب وكل واحد يعيش ماعليه الا من نفسه ✌🏻👏🏻
ملك[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 20 ساعة
ياريت يكون هذا الكلام فعلي واكيد تم ارسال عدة مرات شكوى بالصور عن التحرش ولم اجد اي ود فعل ورقم التبليغ يظهر خطأ
شمس[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 20 ساعة
الحمدلله على الامن والامان الحمدلله ❤️
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 18 ساعة
ياكثر مايهددون ويتوعدون🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ 18 ساعة
نفسي أفتح خبر يوم من الأيام
القى معايدة ولا تهنئة ولا نصائح وأرشاد
مغير ياويلك وياويلك
صار عندي شعور مبلد🤢
سعيد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 10 ساعات
اتمنى من النيابه العامه طباعة كتيب فيه الانظمة ويوزع على جميع المواطنين والمواطنات بالانظمة والعقوبات لان الاغلبيه العظمى يجهلوا الانظمة والعقوبات فاذا انت وضحت له الانظمة والعقوبات وقتها تقدربعدها تعاقبه اذا حصل منه اي مخالفه
سعيد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 7 ساعات
في الاسواق تنباع الشرائح المجهولة اتمنى من النيابة العامة السيطرة على من يبيعها في الاسواق ومحاسبتهم
سعيد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 ساعات
ياليت النيابة العامة تراقب الي يخترقون الايميلات ويخترقوا شرائح جوالات الناس ببرامج يحصلون عليها من دول خارجيه عند سفرهم يحملوا تطبيقات للاختراقات او لمعرفتهم من اشخاص يتعرفون عليهم عن طريق النت يحملوا التطبيقات والبرامج التي تساعدهم على القرصنة والاختراقات
alfahd42[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 6 ساعات
معد فيه شرايح بدون اسم والحمدلله يقدرون يجيبون اي شخص يبونه الله يوفقهم لكشف كل خائن للدين والبلد
سعيد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 ساعات
لافيه من ضعفاءالانفس من المقيمين من يبيع الشرائح باسمه في الاسواق وبعضهم يجيب شرائح من دبي وشركات الاتصالات تطلع شرائح وتخالف الانظمة والقرارات وروح الاسواق وتحصلهاتباع في الشوارع
خالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
النيابه العامة لابد تغيرطريقتها حتى في الادلة والقرائن وتعرف تمسك شهود الزوروالمكائد الي يحاولوا بشهاداتهم يضللوا جهات التحقيق وخداعها
alfahd42[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 5 ساعات
يمكن على قولتك يا اخ سعيد
بس الامن ان شاء الله لهم بالمرصاد
alfahd42[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 5 ساعات
يا عالم تاكدوا بان الدولة حريصه كل الحرص على ان لاتظلم احد
وتاكدو ان حتى المخطئ اذا رجع عن خطاه تطلعه اذا ثبت انه يمشي في الطريق الصحيح
ومافيه احد يبقى في التوقيف الا عليه شي بين
خالد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 ساعات
تحز بخاطر الواحد ان فيه اشخاص يحرضوا الدولة على قتل اي شخص اخطاء وخطائه يمكن اصلاحه ويمكن تعديل الشخص ورجوعه للحق والصواب
خالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
ولاة امرنا والله طيبين واهل خيرلكن الخوف ينقل لهم غير الواقع او ينقل لهم شي انفهم بالخطاء