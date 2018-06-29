السبت 30
يونيو
عسى بس مو غالي سعرة
الفسق شين وسقم عين ,,
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،
حسبي الله ونعم الوكيل ، ناس ماهي لاقية تأكل وذولا يلعبون بذهب والأموال!!
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الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2430 ] نشر منذ 22 ساعة
عسى بس مو غالي سعرة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 22 ساعة
الفسق شين وسقم عين ,,
M-512🐧[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 18 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،
حسبي الله ونعم الوكيل ، ناس ماهي لاقية تأكل وذولا يلعبون بذهب والأموال!!