الطيران المدني يعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران على الشركات الأمريكية

الرياض(صدى):

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية في مجال الطيران المدني بحضور ممثلي الإدارات المعنية في الهيئة وهي قطاع المطارات وتقنية المعلومات والاتصالات والسياسات الاقتصادية والنقل الجوي وقطاع المشاريع إلى جانب مشاركة الأكاديمية السعودية للطيران المدني، بالإضافة إلى أكثر من 50 ممثلاً من الشركات يمثلون عدة أنشطة منها البناء والتشييد ، وأنظمة التقنية ، وتشغيل المطارات ، وخدمات الطيران ، وأنظمة الملاحة وغيرها .

وألقى معالي رئيس الهيئة العام للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم محمد التميمي كلمة في الاجتماع رحب خلالها بالحضور ، واستعرض الفرص الاستثمارية في المملكة في قطاع الطيران وسوق النقل الجوي ، لا سيما مع تنامي الحركة الجوية في أجواء المملكة ، ومشاريع البنى التحتية من بناء وتشييد وتطوير المطارات ، والفرص المتاحة بها لتشغيل المطارات وتقديم الخدمات والاستشارات المتقدمة .

وأكد التميمي أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط ثلاث قارات ، واستقبال 30 مليون معتمر .

وجرى خلال الاجتماع تعريف الشركات بمستجدات تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة والفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني ، التي تتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومنها فرص الخصخصة التي تعمل الهيئة عليها .

من جانب آخر التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي مسؤولي شركات طيران حيث جرى بحث سبل التعاون لتسيير رحلات مباشرة من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية .

كما التقى التميمي بالرئيس التنفيذي لشركة كوهن ،وليام كوهن وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الممكنة في الخدمات الاستشارية المرتبطة بمجالات الطيران المدني في المملكة .